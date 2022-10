Doek valt voor Fred Kroket: allerlaatste dag voor populaire snackbar in Westzaan

Nog één keer een patatje oorlog, een berenhap of een kroketje. Met tranen in zijn ogen gooit Fred Verkuil, beter bekend als Fred Kroket, zijn snacks in de hete frituur. Na ruim twee jaar knokken voor een vaste plek is het voorbij en gooit hij de handdoek in de ring. De gemeente Zaanstad wil een onderneming op Freds plek Europees aanbesteden. Dat betekent dat Fred moet concurreren met kapitaalkrachtige bedrijven en die strijd kan en wil hij niet aangaan. "Dan moet ik al eerst zo'n 10.000 euro investeren zonder dat ik weet of ik kan blijven".