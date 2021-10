Vol stroomnet zorgt voor onzekerheid bij Fred Kroket: 'spanning en stress in het lijf'

Fred Kroket zit tot mei 2022 goed op zijn tijdelijke plek naast de gevangenis in Westzaan, maar als hij daarna mag verhuizen naar een permanente plek, is de grote vraag of hij zijn frituur wel kan aansluiten. Het grote tekort op het elektriciteitsnet zorgt voor slapeloze nachten bij ondernemers, bedrijven en scholen.

Voor Fred is het niet de eerste tegenslag in een korte tijd. Eerst raakt hij door het coronavirus zijn baan in de evenementensector kwijt. Maar hij blijft positief en begint iets nieuws: Fred Kroket. Al snel weten frituurliefhebbers de enthousiaste Zaankanter te vinden, maar dan slaat de volgende onzekerheid toe.

Geen stroom meer

Hij moet zijn tijdelijke plek afstaan aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens en een andere fastfoodketen ligt mogelijk op de loer. Fred heeft veel vragen en ondanks dat de gemeente zegt dat de nieuwe plek nog niet vergeven is, starten klanten een petitie. Die wordt meer dan 3.000 keer ondertekend.

Om Fred te helpen wordt zijn contract verlengd tot mei 2022. Of hij definitief in Westzaan kan blijven is nog niet bekend. De ondernemer blijft zijn schouders eronder zetten, maar dan komt een paar weken geleden het nieuws dat het elektriciteitsnet vol zit.



Netbeheerder Liander liet eerder weten dat er in ieder geval de komende vier jaar geen nieuwe grootgebruikers bij kunnen in een groot deel van de provincie, omdat het net vrijwel vol zit. Hier moet volgens de provincie snel iets aan gedaan worden.