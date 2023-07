Politie rolt 'camperbende' op na bestelen tientallen toeristen langs de kust

"Je zal maar op vakantie zijn en erachter komen dat je vakantiewoning gestolen is. Met je hele hebben en houwen erin." Dat zegt de officier van justitie door de microfoon. In de rechtbank van Alkmaar eiste ze gisteren celstraffen tegen twee mannen uit West-Friesland. Onder de aliassen 'Kruimel' en 'Slome' zouden ze meerdere campers hebben gejat en gestript.

L. de B. (27) uit Enkhuizen en N. van der P. (30) uit Obdam zijn verdachten in het onderzoek, genaamd Harvest. Nog twee mannen uit West-Friesland worden op een later moment vervolgd, één is al veroordeeld.

Zij zouden als groep tenminste vijf campers, surfboards en sneeuwkettingen hebben gestolen. Met grote gevolgen voor slachtoffers als Dennis.

In mei 2021 zit een heerlijke, korte vakantie met zijn vrouw en dochter (9) in Noord-Holland erop. Als hij naar de parkeerplaats in Egmond aan Zee loopt, is hun camper, een Volkswagen California, spoorloos. Gestolen. "We hebben er hard voor gewerkt en dat is ons nu afgenomen. Het is hondsbrutaal", vertelt hij eerder tegen NH.

Hij is niet de enige gedupeerde. Dat jaar en het jaar erop wordt Noord-Holland geteisterd door een reeks diefstallen, vooral in de zomermaanden.

Emotionele schade

In Egmond, maar ook andere kustgemeenten als Julianadorp, Zandvoort, Bergen aan Zee en Volendam worden campers van vooral Duitse en Zwitserse toeristen gestolen. Het 'populairste' model is zo'n Volkswagen als die van Dennis, goed voor 40.000 tot 50.000 euro.

"De diefstallen moesten gestopt worden. De schade is te groot, zowel materieel als emotioneel", beschrijft de officier van justitie. De politie begint in eerste instantie een onderzoek naar ruim twintig gestolen exemplaren en bekijkt camerabeelden in de buurt van plaats delicten.