Tientallen toeristen deze zomer bestolen van camper: drie West-Friezen aangehouden

De politie heeft in een onderzoek naar de diefstal van tientallen campers drie mannen uit West-Friesland aangehouden. Het gaat om twee 26-jarige mannen uit Enkhuizen en Zwaag en een 29-jarige man uit Obdam. Zij worden verdacht van de diefstallen van minstens 20 campers.

De campers werden vooral gestolen in de toeristische kustgebieden: zoals Egmond aan Zee, Julianadorp, Zandvoort aan Zee en Volendam. Het waren vooral de voertuigen van Duitse toeristen die werden gejat. "Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen", schrijft de politie.

In het weekend van 3 en 4 september werden de twee 26-jarige verdachten op heterdaad betrapt bij een loods in Hem toen zij bezig waren met het afbreken van een gestolen camper. In die loods trof de politie ook een grote hoeveelheid losse camperonderdelen aan. Deze onderdelen zijn gelinkt aan een groot aantal andere camperdiefstallen.

Vuurwapen gevonden

Later trof de politie bij doorzoekingen in een woning en een loods in Enkhuizen nog een vuurwapen, munitie en een 'hoeveelheid' amfetamine aan. De man uit Obdam werd op 17 oktober aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontvreemding van de voertuigen.

Twee van hen zitten nog vast, maar de 26-jarige verdachte uit Zwaag is weer op vrije voeten. Wel blijven ze alle drie verdachten in deze zaak.