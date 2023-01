Campers massaal gejat in Noord-Hollandse kustdorpen: "Huilende mensen aan de telefoon"

In 2022 is een recordaantal mensen op sluwe wijze bestolen van hun 'huis op wielen'. Het gaat om bijna 130 campers van Nederlanders, maar ook buitenlandse toeristen. En Noord-Holland blijkt een geliefd plaats delict. Hoe gaan deze criminelen te werk?

Foto ter illustratie, van een gewild campermodel - Adobe Stock

"CAMPERBUS GESTOLEN, BELONING GOUDEN TIP €10,000!" Als je op de Facebook-pagina gestolen campers en caravans kijkt, vliegen de wanhopige oproepen en boze emoticons je om de oren. De laatste gemelde gestolen camper is slechts van een paar dagen geleden, bij een Nederlander, maar ook toeristen uit Duitsland, België en Italië komen, zo blijkt uit cijfers, regelmatig van een koude vakantie thuis. Veruit het populairste model bij dieven is de Volkswagen. "Zo'n omgebouwd busje. Die kosten tegenwoordig al gauw 40.000 tot 50.000 euro", vertelt rechercheur Nancy (achternaam bekend bij de redactie). Met een team van dertien politiemensen deed ze maandenlang onderzoek naar camperdiefstallen langs de Noordkust, een gewilde plek bij roadtrippers en toeristen. En dus ook bij criminelen. "We hadden soms echt huilende mensen aan de telefoon. Campers zijn hun kindjes, er zit heel veel werk in." Met NH Nieuws deelt ze een paar conclusies van hun onderzoek. Lees verder onder de infographic:

De dieven opereren vaak in opdracht en niet alleen. "Ze zijn in ieder geval met z'n tweeën, want één moet de auto besturen waarin ze aankomen op de plek en de ander moet de camper rijden", legt de rechercheur uit. "We hebben criminelen gevolgd en zagen dat ze rondjes reden. Waarschijnlijk omdat ze dan een opdracht krijgen om een bepaald model camper te zoeken." Veelal slaan de daders toe op een groot parkeerterrein en bij Duitse toeristen. "Zo'n Duits kenteken is voor ons bijna niet te traceren." Maar bij de diefstal van een voertuig met een Nederlands kenteken - nadat het wordt opgemerkt uiteraard - zet het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) het kenteken direct in het politiesysteem en het systeem van de ANPR-camera's langs de wegen. "Zo kan iedereen zien dat 'ie is gestolen."

"Met een kastje en chip lezen ze de sleutel en maken die na" Nancy, politierechercheur

Meestal stelen criminelen niet de campers van mensen die erin slapen, wel die een paar dagen logeren in een hotel of appartement. "Het voertuig is dan lange tijd onbewaakt en ze moeten best wel veel doen voor de diefstal. Soms nemen ze meerdere dagen de tijd voor een diefstal." En om de camper te kunnen meenemen, maken dieven de sleutel na. 'Dure keuken doorverkopen' "Als ze een camper hebben gevonden of gevolgd, komen ze eerst met een speciaal kastje. Daarmee lezen ze het slot en dus de sleutel uit. Dan gaan ze een sleutel slijpen, komen vervolgens terug bij de camper om die te testen. En als die past, komen ze op nog een later moment terug om de camper te stelen."

Ook Dennis had zo'n Volkswagen, type California, geparkeerd en ook zijn vakantie in Egmond aan Zee is in 2021 geëindigd in een drama. Hij komt dan met zijn dochter bij de parkeerplaats aan de boulevard aan, "Onze camper was weg. Hondsbrutaal, ik heb er hard voor gewerkt", vertelt hij tegen NH Nieuws. Dit interview verschijnt later vandaag online.

Nadat ze de camper hebben gestolen, laten ze die ergens 'koud staan'. "Ze parkeren hem en wachten een dag af of er niet bijvoorbeeld een GPS-tracker in zit. Zo nee, dan rijden ze de camper naar een loods." En dan: het gaat de criminelen niet per se om de camper, maar vooral om wat er ín zit. "De busjes zelf bevatten een voertuigidentificatienummer en kan je dus niet makkelijk illegaal doorverkopen. Maar de ingebouwde keuken, dure apparatuur en zelfs koplampen zijn veel geld waard." Op een andere plek demonteren ze alles. "En verkopen de spullen door. Maar daar maken ze ook weleens een fout, want veel onderdelen van campers hebben een serienummer en zijn dus herleidbaar."

Wat kun je doen tegen diefstal? De cijfers zijn dus afkomstig van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Woordvoerder André Bouwman heeft nog wel wat tips voor campereigenaren om de kans op diefstal in ieder geval te verkleinen. "Installeer een mechanische beveiliging, een blokkering op een versnellingspook (een bearlock). Die zet dat vast en criminelen met haast hebben geen tijd om zo'n pook kapot te maken. Stuurstangen kan je vastmaken aan je rempedaal, een goed slot op alle dakluiken en deuren. Dat vergeten mensen vaak." Ook het plaatsen van een GPS-systeem of een Apple AirTag kan werken. Zo is de camper te traceren. Heb jij tips over dit verhaal? Mail dan naar [email protected]. of [email protected].