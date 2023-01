Heeft 'hondsbrutale' West-Friese bende Dennis' camper gestolen in Egmond aan Zee?

Na een korte vakantie in Egmond aan Zee wil Dennis met z'n vrouw en dochtertje (9) in mei 2021 in hun camperbus terugrijden naar huis. Tot hun grote schrik blijkt die gestolen van de parkeerplaats. "We hebben er hard voor gewerkt en dat is ons nu afgenomen. Hondsbrutaal." Justitie heeft de jacht geopend op de daders, mogelijk een groepering uit West-Friesland.

Luchtfoto van Egmond aan Zee - NH Nieuws

In een groot onderzoek naar camper- en autodiefstallen in Noord-Holland is vorige week namelijk een vijfde verdachte (29) opgepakt. Dit vertelt een woordvoerder van Openbaar Ministerie na vragen van NH Nieuws. In september 2022 al werden twee mannen uit Enkhuizen en Zwaag op heterdaad betrapt bij een loods in Hem, West-Friesland. Ze zijn die dag een camper aan het 'demonteren', uit elkaar aan het halen. Het voertuig blijkt gestolen en in de loods liggen allemaal onderdelen van andere gestolen campers. Er volgt nog een inval in een loods en woning. Anderhalve maand later pakt de politie hoofdverdachte N. van der P. (29) uit Obdam op, later nog een man uit Hoorn en afgelopen donderdag dus de vijfde verdachte. Deze groep zou, mogelijk in wisselende samenstellingen, toeristen in plaatsen als Julianadorp, Zandvoort, Volendam én Egmond aan Zee hebben bestolen van hun camper. Zoals Dennis en zijn gezin: hij is nog steeds boos over wat hen in mei 2021 overkwam.

Een recordaantal campers blijkt in 2022 gestolen te zijn en Noord-Holland is één van de geliefde plaatsen delict. Hoe criminelen in kustplaatsen te werk gaan lees je in dit verhaal.

Hij woont met zijn vrouw en dochter in het Noordoosten van Nederland en al jaren gaan ze met veel plezier op vakantie naar Egmond aan Zee. Dat weekend voor het eerst met hun camper. "We waren al naar Oostenrijk en Italië gereden, weekendjes in Nederland en nu dachten we: we gaan ook naar Noord-Holland, dan kan er lekker veel mee." Ze parkeren de camper aan de bekende Kennedyboulevard in de kustplaats.

"Deze week nog kwam mijn dochter uit bed en zei: papa, ik ben bang dat de boeven terugkomen" Gedupeerde campereigenaar Dennis

De nachten daarop logeren ze in een appartement op een steenworp afstand. Heel lekker weer was het niet. "Bar slecht zelfs. Die laatst avond waaide het hard en was er niemand op straat. Dat vinden dieven natuurlijk fantastisch, niemand die iets hoort." Als Dennis de volgende ochtend met zijn dochter (9), tassen, spullen en knuffels onder de arm, naar de camper wandelt om die klaar te maken om weer naar huis te gaan, schrikt hij zich kapot. "Hij was weg. Mijn dochter begon meteen te schreeuwen." Naast natuurlijk hun zuurverdiende camper en allemaal apparatuur, lagen er ook nog herinneringen binnen. "Camera's met onze vakantiefoto's. Dat soort dingen krijgen we nooit meer terug." 'Herkende ons dak op de foto's' Dennis doet aangifte van diefstal en hoort dan dat er diezelfde nacht in Egmond aan Zee nóg een camper is gestolen. "Bij dat beeld van Nijntje. Dat is midden in het zicht." Een poos later krijgt hij dan een artikel doorgestuurd over een arrestatie in West-Friesland. "Er was een inval in Andijk. Op de foto's stonden bergers met onderdelen op en ik herkende ons dak meteen." Maar daarna hoort hij heel lang niks, tot november 2022.

Dan brengt de politie dus naar buiten dat er mannen zijn opgepakt op verdenking van het stelen van tientallen campers. "Een rechercheur zei dat deze zaak overlap heeft met de aanhouding rondom de diefstal bij ons, hetzelfde netwerk zeg maar." Mogelijk volgt er nu dus een rechtszaak, wanneer is nog niet duidelijk. Dennis kan zich nog steeds boos maken over de diefstal. "Je wil toch niet de hele dag moeten denken: er moeten 18 sloten op! Dat is toch van de zotten? Ze moeten er vanaf blijven. Ook kwam mijn dochter deze week nog uit bed en zei: papa, ik ben bang dat de boeven terugkomen." Wel is hij heel positief verrast door alle online support van de camper-community. "Mijn oproep over de diefstal van onze camper is iets van 750 keer gedeeld en ik heb zelfs berichten van mensen uit Portugal gehad, dat ze het in de gaten zouden houden."

In de zaak 'camperbende' uit West-Friesland zit hoofdverdachte N. van der P. nog vast, net als de laatst opgepakte verdachte. De andere drie mogen het onderzoek in vrijheid afwachten.