32-jarige man uit Koggenland weer vrij na politie-inval bij autohandel Andijk

De 32-jarige man die dinsdag werd gearresteerd bij de politie-inval aan de Dijkweg in Andijk, is weer op vrije voeten. Hij is nog wel verdachte in de zaak, laat de politie weten. Bij de inval werden gestolen boten, campers en gereedschappen gevonden.

Inval bij autohandel in Andijk - Foto's: Inter Visual Studio / Danielle Rood

Al een langere periode heeft de politie de verdachte panden die zijn gevestigd op het industrieterrein in Medemblik op het oog. Bij de politie kwamen meerdere signalen binnen van wietplantages, criminele netwerken en andere ongeregeldheden op deze locatie. Die signalen hebben geleid tot het onderzoek. Gestolen In de loods op het terrein werden diverse onderdelen aangetroffen die afkomstig waren van gestolen voertuigen, onder meer motorblokken en onderdelen van minimaal vijf gestolen campers en busjes. Ook stonden er drie gestolen boten en is er een grote hoeveelheid gereedschap in beslag genomen. Het onderzoek was voor burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik aanleiding om de loodsen onmiddellijk te sluiten. Of er nog andere verdachten in beeld zijn, wil de politie niks over zeggen.