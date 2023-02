Gepensioneerd politieman en 'roadtripper' geven tips: zo voorkom je dat jouw camper ook gestolen wordt

Als reactie op het artikel over het recordaantal gestolen campers in 2022 kreeg NH Nieuws tientallen mailtjes van mensen met aanvullende tips. Die betrokkenheid delen we graag met jullie. Dus: campercriminaliteit, wat kan je er volgens onze lezers tegen doen?

Diefstal in Enkhuizen - Facebook gestolen campers en caravans

We kregen een mail van Martin Slingenberg, helemaal uit Kloetinge, een dorp in de provincie Zeeland. Als gepensioneerd politieman heeft hij zich in de afgelopen jaren verdiept in de diefstal van campers - iets met volgens hem grote impact. "Ik heb al heel veel diefstallen mogen meemaken en de nasleep blijft altijd emotioneel. Ze hebben er jaren voor gespaard", vertelt hij via de telefoon vanuit het Spaanse Calpe. Hij is daar - zonder camper dit keer - aan het genieten van een vakantie en las het verhaal over de West-Friese 'camperbende'. "Ik hoop dat mijn tips van pas kunnen komen."

"Ik zeg altijd: één iemand doet de boodschappen en de ander blijft bij de camper" Ex-agent Martin Slingenberg

De goedkoopste maatregel is volgens hem vaak ook het beste. "Overnacht bijvoorbeeld niet langs snelwegen en tolwegen. Of tussen vrachtwagens die het zicht ontnemen." Ook de camper alleen laten bij een supermarkt met een groot parkeerterrein is een no-go. "Ik zeg altijd: één iemand doet de boodschappen en de ander blijft bij de camper." Dieven én licht. Dat is geen gelukkig huwelijk, weet Martin. "Plaats de camper bij duisternis onder een lantaarnpaal." Ook hebben criminelen een hekel aan geluid. En daar heeft Wilma, ook zij mailde ons na het artikel, wel een oplossing voor. "Het is niet erg goedkoop, maar een levelsysteem is wel handig. Dan zet je 'm op poten. Nou, dat maakt een partij herrie als ze toch willen wegrijden. Heel de Noordzeekust zal komen kijken!" En dan het bearlock-slot. In 'camperland' wordt die vaak als maatregel genoemd.

Dat is een stalen behuizing die de versnellingspook 'blokkeert'. En dieven met haast hebben geen tijd om zo'n pook kapot te maken. Ook de politierechercheur die onderzoek deed naar camperdiefstallen in Noordwijk tipte dit ding. Ook andere mailers stellen dat de bearlock ze een 'zeer veilig gevoel' geeft, maar ex-politieman Martin plaatst er een kanttekening bij. "Je moet goed nadenken over hoe je je camper beveiligt, want je moet zelf ook veilig blijven. Dat vergeten mensen vaak. Wat als er brand uitbreekt bij de buren en je wilt wegrijden? Nou, vul zelf maar in." (redactie: dat lukt dus niet door de bearlock). Betrokken mailer Bert beaamt dit. "Een bearlock-slot op een automaat heeft geen zin. Een dief kan met een laptop de automaat bedienen en zo wegrijden." Dakluiken en ramen Ook de camper heeft zijn achillespees, namelijk de dakluiken en ramen van kunststof. Martin, die zelfs een hele website maakte over campers - met een diefstal-stappenplan - vertelt: "De meeste dakluiken of kunststof ramen kunnen met wat kracht of een schroevendraaier open getrokken worden. Het is heel lastig om zoiets te beveiligen. Een alarm of een window lock, maar de meeste foefjes werken niet echt."

Andere tips die Noord-Hollanders deelden zijn: Een band leeg laten lopen

Dummy alarmstickers plakken op de deur en ramen

Verwijder eventueel iets onder de motorkop, waardoor de motor niet meer start

Verstop een bewegingsalarm in de bestuurdersstoel