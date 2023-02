Hoofdverdachte West-Friese 'camperbende' op vrije voeten: "Ik wil een goede vader zijn"

In het onderzoek naar tientallen diefstallen van campers en auto's heeft de rechtbank beslist dat hoofdverdachte N. van der P. uit Obdam het onderzoek in vrijheid mag afwachten. In totaal heeft justitie vijf mannen op het oog, die in wisselende samenstellingen veel mensen zouden hebben gedupeerd. "Ik heb domme keuzes gemaakt."

Diefstal in Enkhuizen - Facebook gestolen campers en caravans

Het gaat allemaal om diefstallen van campers en auto's, onder meer in kustdorpen als Julianadorp, Volendam en Egmond aan Zee. "Hondsbrutaal, ik heb hard voor die camper gewerkt", aldus de bestolen Dennis eerder deze week tegen NH Nieuws. Wat blijkt uit de cijfers: 2022 was in Nederland een recordjaar voor wat betreft diefstallen van campers. Ook in Noord-Holland zijn er tientallen gestolen. Ondanks de laatste wanhopige oproep van een campereigenaar in onze provincie op de Facebook-pagina gestolen campers en caravans dateert van enkele dagen geleden, heeft justitie wel al langere tijd vijf mannen op het oog die deels verantwoordelijk zouden zijn. Het gaat om een vermeende groepering uit West-Friesland, met mannen uit Enkhuizen, Zwaag, Hoorn en Obdam. Ze zijn opgepakt nadat twee van hen op heterdaad werden betrapt bij een loods in Hem. Daar stonden ze naar verluidt een gestolen camper te demonteren en er lagen binnen allemaal gestolen onderdelen. Vorige week is nog een man met onbekende woonplaats aangehouden. Obdammer N. van der P. (29) zat tot nu toe als enige van de vier drie maanden in voorarrest. Afgelopen maandag las hij een brief voor om te motiveren waarom hij naar huis wilde.