Het regende eindelijk weer eens, maar heeft de natuur daar eigenlijk wel iets aan?

Het heeft maar liefst 38 dagen geduurd, maar gisteren was het dan zo ver: regen in de provincie. Een korte maar krachtige onweersbui doorbrak de recordbrekende periode van droogte en plensde een groot deel van de provincie nat. Alleen is het nog niet genoeg: het zal je niet verbazen, maar volgens deskundigen heeft de natuur veel meer water nodig.

"Het biedt de natuur gelukkig wel een kleine adempauze", vertelt boswachter Arjan Postma over de onweersbui van gisteravond.

Ook boswachter Jeroen Engelhart zag de natuur vanochtend even opbloeien na de regenbui. "Het gras was al groener en ik zag zelfs de eerste slakken weer tevoorschijn komen", vertelt hij opgelucht. Maar dit effect zal van korte duur zijn, zolang het niet voor een langere periode blijft regenen.

Scheuren van de droogte

Engelhart wandelde vanochtend ook al even in de polder, en daar liep hij nog over de scheuren van de droogte in de grond. De zoetwaterbel onder de grond, waar alle planten en vegetatie hun water uit haalt, is nu zo laag dat de wortels er eigenlijk niet meer bij kunnen. De bui van gisteren deze bel wel iets aangevuld, "maar dat is echt peanuts", aldus Engelhart. "Dat schiet niet op."

En daar maakt hij zich zorgen om. Want het watertekort kan voor een domino-effect zorgen in de natuur. "Planten hebben natuurlijk water nodig, maar de insecten ook", legt hij uit. "En de vogels hebben weer insecten nodig. Nou, ga zo maar door."

Natuurbranden

Maar de droogte vormt niet alleen een risico voor het groeien en bloeien van de natuur, de afgelopen weken is de kans op een grote natuurbrand ook aanzienlijk verhoogd. In het Purmerbos en in de duinen bij Sint Maartenszee ging het al mis. De brandweer houdt dan ook een speciaal hitteprotocol aan: bij elke melding van een vuur in een (droog) natuurgebied wordt er meteen flink opgeschaald.