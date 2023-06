Natuurbrand met meerdere brandhaarden in Purmerbos

In natuurgebied Purmerbos bij Purmerend woedt een grote brand. De brandweer is met meerdere wagens aanwezig. Volgens de brandweer gaat het om meerdere brandhaarden in het gras van het bos.

"Het gaat om meerdere losse brandjes in het gras", legt de woordvoerder van de brandweer uit. "Het zit niet in de bomen." Het is nog onduidelijk om hoeveel branden het gaat, wel breidt het vuur zich nog uit.

In samenwerking met een politiehelikopter wordt de brand nu in kaart gebracht. Er is volgens de woordvoerder sprake van weinig rook en weinig overlast voor de buurt. Wel is het Purmerbos uit veiligheidsoverwegingen ontruimd en benadrukt de brandweer om vooral weg te blijven. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand.

Vuurzwepen

De brandhaarden worden nu met zogenaamde vuurzwepen bestreden. Dat is een stuk gereedschap met een steel, met daaraan in waaiervorm aangebrachte, verende, metalen strippen. Hiermee kan de grond worden omgewoeld, waarmee wordt voorkomen dat het smeulende vuur weer oplaait.

"We hebben veel handjes nodig", aldus de woordvoerder. Daarom is er snel opgeschaald naar zeer grote brand. Dit komt ook door het hitteprotocol. "Dan schakelen we sneller op naar grote brand zodat we meerdere brandweercollega's te plaatsen hebben met deze warme temperaturen."