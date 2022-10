Boswachter Arjan Postma ziet verschillende gevolgen voor natuur door hoge temperaturen

Dat het de komende dagen warmer wordt dan normaal heeft niet zo veel invloed op de natuur, vertelt boswachter Arjan Postma. "Voor sommige dieren als eekhoorns, egels en vleermuizen betekent het wel dat ze later in winterslaap gaan. Als het uitstel van de winterslaap te lang duurt kan dat consequenties hebben voor hun gezondheid."

Postma vervolgt: "Vleermuizen worden in een winter gemiddeld vijf keer wakker om hun lichaam weer te resetten, zoals het doen van hun behoefte. Dat is prima, maar als ze vaker wakker worden verzwakt dat hun lichaam en kunnen ze komen te overlijden."

Voordelen

De hogere temperaturen heeft ook voordelen voor enkele diersoorten. "Grazers als runderen en herten kunnen zich door langere grasgroei langer volvreten." Gras is namelijk het enige dat groeit in deze periode. Met name bokken die druk bezig zijn geweest in de bronstijd kunnen weer op kracht komen voordat de winter aanvangt."

Bij vogels werkt dit heel anders, vertelt Postma. Zij leven meer 'met de klok'. "Zij veranderen pas van gedrag als het weer langer licht wordt. Vogels passen zich meer aan het aantal zonuren aan dan aan warmte en zon. Voor de grazende grauwe gans is dit weer dus perfect."