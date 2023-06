Grote duinbrand Sint Maartenszee onder controle: geen vlammen meer, nog wel rook

De grote duinbrand bij in Sint Maartenszee is onder controle. Er zijn geen vlammen meer te zien, maar nog wel rook, zo meldt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. De brandweer is aan het nablussen. Dat gaat waarschijnlijk nog uren duren.

NH Nieuws / Tom Jurriaans

De brand ontstond om rond 15.30 uur ter hoogte van camping De Zeester aan de Westerduinweg. Een gebied van 200 bij 200 meter werd in de as gelegd. Het nablussen zal volgens de veiligheidsregio nog uren in beslag nemen. Medewerkers van camping de Zeester zagen de brand als eerst en alarmeerden de brandweer. Ook werden extra eenheden vanuit Kennemerland opgeroepen om de brand te bestrijden. Dit had vooral te maken met de waterwinning. Via Twitter riep de veiligheidsregio mensen op uit de rook te blijven en de hulpdiensten alle ruimte te geven. Kernreactor Relatief dicht bij waar de brand was, ligt de kernreactor in Petten. Echt zorgen waren nog niet, al hielden ze wel de ramen en deuren dicht en was het team dat gaat over noodsituaties bij elkaar geroepen. Ook stond de eigen brandweer paraat bij de terreingrenzen van de reactor. Dat was geen overbodige luxe, aangezien de wind wel hun kant op staat. Tekst gaat verder onder de video.

Duinbrand Sint Maartenszee - NH Nieuws

Verhoogd risico door droogte Juist vandaag was er een bericht uitgegaan dat de kans op natuurbranden op het hoogste niveau is vanwege de droogte. Daarom is in de meeste regio's, ook Noord-Holland, fase 2 afgeroepen. Dat is de hoogste fase van paraatheid als het om natuurbrandrisico gaat. Dat houdt in dat open vuur (waaronder ook barbecues en wensballonnen) verboden is en dat de brandweer met extra voertuigen klaar staat. De N502 is inmiddels afgesloten tussen Sint Maartenszee en Schagerbrug vanwege de hevige brand. Verkeer moet omrijden.