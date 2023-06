Nieuwe arrestaties voor 'hardhandige' ontvoering van man in Spanbroek

De politie heeft vandaag een derde en vierde verdachte aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering vorige maand van de man in Spanbroek. Het gaat om een man (34) en vrouw (29) uit Heerhugowaard. Ook is er opnieuw onderzoek gedaan in een woning, vertellen buurtbewoners.

Diezelfde vrijdagavond valt een zwaar bewapend arrestatieteam een woning in Heerhugowaard binnen. "Het leek wel een aanslag", aldus een buurtbewoner. Twee mannen uit Hoorn en Wognum worden daar opgepakt op verdenking van de ontvoering, maar het slachtoffer is dan nog spoorloos.

De politie verspreidt foto's van het slachtoffer, media pikken het nieuws op en binnen no time is Spanbroek op de nationale televisie.

"Hij had hem bij zijn armen vast en bij zijn middel heel stevig. Er liep nog een tweede man bij die het in het gareel hield. Hij kon geen kant op", zegt een medewerker van een kledingwinkel die het allemaal 'in een flits' zag gebeuren.

Op vrijdag 26 mei klinkt er geschreeuw over straat in het normaal zo rustige dorpje Spanbroek. Getuigen vertellen aan de politie dat een man 'op sokken' de auto in wordt getrokken .

Op 27 mei loopt de ontvoerde man dan al op een station ergens in Nederland. Een treinconductrice besluit hem mee te nemen met de trein en knoopt een gesprekje met hem aan, zo vertelt de politie later aan NH.

"Ze vond de man er niet dermate ernstig uitzien, dat ze bijvoorbeeld het crisisteam of de politie besloot te bellen. Daar was geen sprake van. De man kon, was haar indruk, voor zichzelf zorgen."

Hij stapt uit op station Beverwijk. Diezelfde treinmedewerker leest 's avonds het nieuws over de ontvoering en dan vallen voor haar de puzzelstukjes op z'n plek. Ze alarmeert de politie en uiteindelijk wordt de man in de buurt van het station gevonden. Verward maar 'in goede gezondheid.'

'Paar uur in huis geweest'

Naast de al opgepakte mannen, die nog zeker drie weken in voorarrest zitten, zijn vandaag dus twee nieuwe aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de ontvoering. In ieder geval één was wederom bij de eerder binnengevallen woning in Heerhugowaard.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat een 34-jarige man en 29-jarige vrouw uit diezelfde plaats nu ook verdacht worden van betrokkenheid bij de ontvoering.

Buurtbewoners vertellen dat er vanmiddag meerdere agenten de woning in zijn gegaan, in uniform en in burger en het leek alsof ze daar onderzoek deden. Of er iets in de woning is gevonden doet het OM in dit stadium geen uitspraken over.

Ook over een motief voor de ontvoering is nog niets bekendgemaakt. Alle verdachten zitten in beperkingen - dat houdt in dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.