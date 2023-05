Hoe een oplettende treinconductrice de in Spanbroek ontvoerde man op het spoor kwam

De man die afgelopen vrijdag in Spanbroek onder dwang werd meegenomen, en van het weekend massaal werd gezocht, is dankzij een treinconductrice gevonden. De politie heeft de man met haar hulp weten op te sporen en bleek in Beverwijk te zitten. Een reconstructie.

Het hield veel mensen in Noord-Holland de laatste dagen in zijn greep: de vermissing van de man die werd ontvoerd. Hij werd afgelopen vrijdag door anderen meegenomen in een auto in Spanbroek. Sindsdien was er geen spoor van hem aangetroffen.

Ook niet toen in de nacht van vrijdag op zaterdag de politie in Heerhugowaard twee mannen aanhield voor mogelijke betrokkenheid. "Een man of tien" stond met met wapens en honden in Heerhugowaard om twee mensen op te pakken. Het bleek een arrestatieteam te zijn. Maar dat alles leidde niet tot het vinden van de man.

Maar door oplettendheid van een treinconductrice is hij, volgens de politie weliswaar verward, maar in goede gezondheid, aangetroffen. "Een treinconductrice zag gisteren op een station een man zitten. Verward voor zich uitkijkend", stelt de politie tegen NH.

Alarmbellen rinkelen

"De conductrice besloot de man mee te nemen in haar trein en had onderweg even een gesprekje met hem. Ze vond de man er niet dermate ernstig uitzien, dat ze bijvoorbeeld het crisisteam of de politie besloot te bellen. Daar was geen sprake van. De man kon, was haar indruk, voor zichzelf zorgen."

Tekst loopt door na foto.