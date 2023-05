Nina zag ontvoering Spanbroek gebeuren: "Met harde schreeuw auto ingeduwd"

Het is de 'talk of the town' vanmorgen, de ontvoering van een man gister op klaarlichte dag in het centrum van Spanbroek. Nina was gisteren aan het werk in een kledingwinkel, toen ze alles in een flits zag gebeuren.

"Ik denk gebeurt dit nou echt?", vertelt Nina over de ontvoering. Ze was aan het werk in de kledingwinkel aan de Herenweg. Rond kwart over twee zag ze de ontvoering in een flits gebeuren. Een man wordt hardhandig van straat geplukt en meegenomen. "Hij had hem bij zijn armen vast en bij zijn middel heel stevig. Er liep nog een tweede man bij die het in het gareel hield. Hij kon geen kant op."

Ook winkelier Marcel krijgt wat mee van de ontvoering. "Ik was bezig in de winkel, en ik dacht nog: wat een geschreeuw is dat. En toen ik ging kijken, waren ze al weg. Het is blijkbaar heel snel gegaan", vertelt hij. "Met een hele harde schreeuw werd hij de auto in geduwd", zegt Nina.