Man auto ingesleurd in Spanbroek, 'volledige urgentie' voor politie

Een man is gistermiddag in Spanbroek in een auto geduwd. De politie maakt zich ernstig zorgen om de gezondheid van deze man. "We tasten volledig in het duister", zegt de politie.

Politie

Rond 14.20 uur is de man aan de Herenweg onder dwang meegenomen. Bewakingsbeelden laten zien hoe de man wordt meegesleurd.

"Er is volledige urgentie, we tasten volledig in het duister en maken ons ernstig zorgen over de man" Woordvoering politie Noord-Holland

Wie de man is en waarom hij is meegenomen en waar hij nu is, is niet duidelijk. Daarom is de politie met spoed op zoek naar meer informatie. "Er is volledige urgentie, we tasten namelijk volledig in het duister en maken ons ernstig zorgen over de man." Tekst loopt door na tweet.

