Vrijgezellenfeest of toch een ontvoering? Mysterie houdt aan rondom 'ontvoerde' man in Spanbroek

Twee dagen nadat in het West-Friese Spanbroek een man een auto in werd gesleurd, is het incident nog altijd in nevelen gehuld. Wie is de man die wordt meegetrokken, en wie zijn de twee mannen die diezelfde avond worden aangehouden? De politie is volgens een woordvoerder 'druk met het onderzoek' en laat nog altijd niets los.

'Ondertussen heeft hij de tijd van zijn leven op een vrijgezellenfeest', 'Ziet er niet echt uit. De man lacht, dit is duidelijk in scène gezet' of: 'Misschien hebben ze een vrijgezellenfeest voor hem georganiseerd'. De reacties op sociale media liegen er niet om. Veel mensen die de beelden van de vermeende ontvoering in Spanbroek hebben gezien, hebben er een hard hoofd in dat het hier om een misdaad gaat.

Die twijfel heeft ook te maken met het postuur van de blonde man, die de auto in wordt getrokken. Want hoe kan zo'n grote vent überhaupt door 'een jochie' worden ontvoerd?

Ernstig zorgen

Daar denkt de politie vanaf het eerste begin anders over. Zij nemen de gebeurtenis wel degelijk bloedserieus. "Er is volledige urgentie, we tasten namelijk echt in het duister en maken ons ernstig zorgen over de man", is hun statement op sociale media.

Ook Spanbroekse winkeliers die de bewakingsbeelden hebben gezien, zijn ervan overtuigd dat de man niet vrijwillig meeging.

'Zoveel angst'

De situatie lijkt inderdaad een stuk serieuzer wanneer er vrijdagavond twee mannen worden aangehouden in Heerhugowaard. Net als de vermeende ontvoering die voor de nodige reuring zorgde in het anders zo rustige Spanbroek, was ook de arrestatie van de twee mannen een heftige gebeurtenis.

"Ik ben achter een gordijn gedoken, bang dat hij me zag. Ik heb maar weinig momenten in mijn leven gehad dat ik zoveel angst voelde", vertelt een ooggetuige van de arrestatie tegen NH, over het moment dat ze het aanhoudingsteam van de politie ziet.

'Verwarde indruk'

Op sociale media wordt inmiddels door meerdere mensen gemeld dat de man vlak voordat hij werd meegenomen 'een verwarde indruk maakte' en op sokken rondliep. Ook zou hij verschillende vrouwen hebben aangesproken.

'Ik heb deze man nog om 14.00 uur zien lopen bij Action op sokken', schrijft één van deze vermeende getuigen op Facebook. 'Geen schoenen aan. Hij sprak een vrouw aan.'

In de tussentijd loopt het politie-onderzoek. Via Meld Misdaad Anoniem of het reguliere nummer 0900-8844 kunnen mensen met meer informatie zich melden.