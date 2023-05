Twee mannen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid ontvoering: "Leek wel een aanslag"

Twee mannen zitten momenteel vast voor mogelijke betrokkenheid voor de ontvoering van gistermiddag in Spanbroek. Daarbij werd een man onder dwang in een auto geduwd. Een buurtbewoonster heeft de aanhouding van de mannen gezien: "Het voelde alsof ik in levensgevaar was."

De politie hield de twee mannen afgelopen nacht aan in de Memlinclaan in Heerhugowaard. Volgens de buurtbewoonster gebeurde dit rond half één. "Ik dacht dat er een aanslag werd gepleegd", zegt ze. De aanhouding ging namelijk niet zonder slag of stoot.

De vrouw zat op de bank, toen ze een harde knal hoorde. Toen ze uit het raam keek, zag ze een man op de schuur bij de buren staan in een zwart pak, met een zwart masker en een geweer gericht op het huis. "Ik ben achter een gordijn gedoken, bang dat hij me zag. Ik heb maar weinig momenten in mijn leven gehad dat ik zoveel angst voelde."

Even later zag ze aan de andere kant van het huis dat er buiten "een man of tien" stond met ook honden. Auto's zijn onderzocht en twee mannen zijn uiteindelijk meegenomen, vertelt ze.

'Ernstig zorgen'

De aanhouding heeft nog niet geleid tot de verblijfplaats van de man. Dat zegt de politie tegen NH. De politie maakt zich nog altijd ernstig zorgen om de gezondheid van de man.

Het tweetal zit in beperking. Ze mogen alleen contact met hun advocaat hebben.