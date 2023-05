Vermoedelijk ontvoerde man Spanbroek volgens tipgevers gezien op station Beverwijk

De politie heeft meerdere tips ontvangen over de man die afgelopen vrijdag vermoedelijk werd ontvoerd uit Spanbroek. Volgens een aantal tipgevers zou hij zijn gezien in de omgeving van station Beverwijk, zo'n 40 kilometer van het Spanbroekse centrum vandaan. De politie heeft de man nog niet kunnen vinden.

Afgelopen zondag is een nieuwe foto verspreid die is gemaakt op het moment dat hij een bus instapt. Via Burgernet is vanmiddag een signalement verspreid van de man. Daaruit blijkt dat hij Engels en/of Duits spreekt.

Over de man zijn vandaag tien tips binnengekomen, waarvan drie tipgevers hebben aangegeven dat ze de man in Beverwijk hebben gezien.

De onbekende man is afgelopen vrijdag rond 14.20 uur door anderen meegenomen in een auto aan de Herenweg. De politie is ervan overtuigd dat hij onder dwang meeging.

Aanhouding