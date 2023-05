Verdwenen man Spanbroek zegt in verhoor ontvoerd te zijn

De man die afgelopen vrijdag in Spanbroek mee werd genomen, is inderdaad ontvoerd geweest. Dat zegt hij in het politieverhoor. Tegen NH meldt een woordvoerder van de politie dat de man onder dwang mee werd genomen.

De man is aan het begin van de middag aangetroffen in Beverwijk. Volgens een woordvoerder stelt de man inderdaad ontvoerd te zijn geweest. Over de verdere aanleiding is niets bekend.

De man werd vrijdag rond 14.20 uur door anderen meegenomen in een auto aan de Spanbroekse Herenweg. De politie was er al van overtuigd dat hij onder dwang meeging.

Geen inwoner Spanbroek

De politie wil niet kwijt waar de man vandaan komt. "Dat is bij ons wel bekend, maar willen we nu niet melden. In ieder geval niet uit Spanbroek."