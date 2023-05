Spanbroek door ontvoering voor even 'centrum van de wereld': "Maar we gaan gewoon weer verder"

Een Pinksterweekend lang was Spanbroek zo ongeveer 'het centrum van de wereld', als gevolg van de mysterieuze ontvoering. Vrijdagmiddag werd een man tegen zijn zin in een auto geduwd, in het centrum van het dorp. Nu het slachtoffer in Beverwijk is teruggevonden, wint de West-Friese inborst het met gemak van de sensatiezucht. "We gaan gewoon weer verder, hoor."

Spanbroek in de landelijke kranten, op radiobulletins en op de landelijke journaals. Drie dagen lang stond het dorp uit de gemeente Opmeer in het middelpunt van de belangstelling. Maar, ontvoering of niet, de dinsdag staat in Spanbroek in het teken van de markt. De kaasboer staat er zoals iedere week en ook de notenkraam is er gewoon weer.

Opvallend: op straat wordt er nauwelijks nog gesproken over wat zich vrijdagmiddag op de Herenweg afspeelde. Toen de straat zich plots vulde met politieauto's, nadat een blonde man - volgens ooggetuigen - op sokken een auto in werd gesleurd. Er volgde vrijdag en zaterdag een grootschalig onderzoek in het dorp.

Onbekende man

Maandag werd bekend dat de nog altijd onbekende man was gevonden, in Beverwijk. "Daar ben ik blij om. Kunnen we gewoon weer verder", zegt een vrouw voor de Albert Heijn stoïcijns. "Hij was verward, begreep ik. Ik hoop dat ze hem kunnen helpen." Bij de bakker is de ontvoering niet bepaald het gesprek van de dag. "Ik was er die dag niet. En daarna? Ik heb er maar weinig over gehoord", zegt een medewerker.

Er wordt soms zelfs onverschillig gereageerd op de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag. "Ik vind het maar een raar verhaal. Een verwarde gozer die op sokken wordt meegenomen. Ik dacht eerst aan een examenstunt", zegt een man, zelf woonachtig in het dorp.