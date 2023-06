Ilse, Henny en honderden andere springen Haarlemse gracht in voor Swim to Fight Cancer

Het is zover: vanmiddag staat Haarlem in het teken van Swim to Fight Cancer. Honderden zwemmers duiken het water van het Spaarne in om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Ook Ilse en Henny, beide getroffen door de ziekte zwemmen mee.

Het blijft altijd even spannend of er niet te veel blauwalg in het water zit. Vorig jaar kon de 'swim' om die reden niet doorgaan, maar dit jaar is de waterkwaliteit gelukkig beter. Uit onderzoek bleek dat er bijna geen blauwalg in het water in de Haarlemse binnenstad te vinden is.

Dat is goed nieuws voor de organisatie en deelnemers die vanmiddag het water in gaan. Een van de zwemmers is de 53-jarige Ilse Moerkerk-van Hooijdonk. Zij moet door kanker haar been missen.

Ze houdt van uitdagingen en 2 kilometer door de Haarlemse binnenstad zwemmen met één been, is er zeker een. Ze vraagt zich soms af waar ze aan begonnen is. "Aan de andere kant: als ik me ergens op richt, ga ik er vól voor en dan komt het meestal wel goed", vertelde zij eerder. "Bovendien zwemmen mijn broer en zus met mij mee en er staan veel veel vrienden en bekenden langs de kant om me erdoorheen te slepen."

Borstkanker

Ook de Haarlemse Henny van Kessel zwemt vanmiddag in het Spaarne. Ze had zich vorig jaar net ingeschreven voor Swim to Fight Cancer toen ze te horen kreeg een agressieve vorm van borstkanker te hebben.

Tussen de chemokuren en operaties door, trainde Henny met haar gezin en haar teamgenoten van zwemvereniging HPC mee. Vanaf februari, 3 maanden na de laatste operatie, mocht ze weer zwemmen. Ze vond het wel even spannend. "Maar het voelt gewoon zo heerlijk om weer in het water te kunnen gaan."

Recordopbrengst

Haarlem is één van de negen Nederlandse steden waar een Swim to Fight Cancer wordt georganiseerd. De eindopbrengst in de Spaarnestad wordt zondag 4 juni tijdens het evenement bekend gemaakt. De organanisatie heeft eerder al bekend gemaakt dat het om een recordopbrengst zal gaan. Om 15.15 kijk je via NH live mee met de 2 kilometer.