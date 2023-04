Ilse moet door kanker been missen, maar gaat 'vol' voor Swim to Fight Cancer

Ilse Moerkerk-van Hooijdonk (53) houdt van doelen stellen. Ze heeft uitdagingen nodig om de vaart in haar leven te houden. Het evenement Swim to Fight Cancer in Haarlem is zo'n richtpunt. Daarom staat zondag 4 juni rood omcirkeld in haar agenda.

Twee kilometer zwemmen door het water van de Haarlemse binnenstad is een zware opgave, zeker als je dat moet doen met één been. Ilses rechterbeen is in 2018 geamputeerd, vier jaar nadat bij haar botkanker werd geconstateerd. Kanker heeft haar veel verdriet gebracht, maar ook nieuwe uitdagingen. Ilse schrijft een veelgelezen blog, ze is begonnen met badminton en bereidt zich nu dus voor op Swim to Fight Cancer.

Een kleine twee maanden voor het evenement waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar kanker, vraagt ze zich zo nu en dan wel eens af waar ze aan begonnen is. "Aan de andere kant: als ik me ergens op richt, ga ik er vól voor en dan komt het meestal wel goed. Bovendien zwemmen mijn broer en zus met mij mee en er staan veel veel vrienden en bekenden langs de kant om me erdoorheen te slepen."

Kijk hieronder naar de reportage over de voorbereiding van Ilse op Swim tot Fight Cancer.