Voorbereiding Swim to Fight Cancer van start: "Het móet dit jaar doorgaan"

Een sportschool in hartje Haarlem was gisteravond het decor van de start van de voorbereiding op Swim to Fight Cancer. Een aantal deelnemers aan de zwemtocht waarmee geld wordt opgehaald voor onderzoek naar kanker, werkte zich in de spinningzaal in het zweet. "Met alle plezier", zegt Jasper Bron, één van de deelnemers, "want je doet het met een doel voor ogen."