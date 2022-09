Bittere pil voor Haarlemse Swim to Fight Cancer door blauwalg: "Huilende zwemmers aan telefoon"

"Een dikke vette teleurstelling!" Dick Kol van de organisatie van Swim to Fight Cancer steekt het niet onder stoelen banken dat het zuur is dat het evenement in Haarlem afgeblazen moest worden. Een explosie aan bacteriën in het Spaarne en de andere Haarlemse grachten maakt dat het water niet veilig is om in te zwemmen.

"We hebben huilende mensen aan de telefoon", vertelt Dick Kol aan de kade waar eigenlijk zondag meer dan 600 mensen het water in zouden springen voor de derde editie van Swim to Fight Cancer in Haarlem. "Om zijn gevecht hier weg te zwemmen, zijn familie en vrienden te herdenken." Hij hoort veel verhalen die hem raken. "Zoals een jongen die ziek is, die met een ziekenauto misschien hier wel naar toe zou komen, álles moet afgeblazen worden."

Al twee jaar moest het evenement uitgesteld worden in verband met maatregelen door het coronavirus. Nu zijn meerdere waterbacteriën en blauwalg de boosdoener. "Ik ben geen dokter, maar de waardes zijn tien keer hoger dan mag. Onze vrees is werkelijkheid geworden, je houdt er rekening mee, je moet scenario's bedenken. Maar we zijn er nog stil van, er zijn geen woorden voor."

Alle alternatieven zijn tijdens een crisisberaad de revue gepasseerd, bijvoorbeeld om de Swim to Fight Cancer op een plas in de buurt te laten doorgaan. Maar ook daar is er een te hoge concentratie aan bacteriën. Afgelopen maandag was er nog een training in de Mooie Nel in Haarlem-Noord waar het Spaarne op uit komt. "Toen was alle kwaliteit nog oké, maar bij die extra keuring komt dit nu plotseling boven water."

"Je kan er ziek van worden, je kan er jeuk van krijgen, dat is geen veilige Swim. En wij staan niet alleen voor het vechten tegen kanker, wij gaan mensen niet in vies water laten zwemmen."

Toch nog iets organiseren

Maar de organisatie gaat zondag toch een 'landevenement' organiseren bij het startpunt van de Swim to Fight Cancer ter hoogte van het Teylersmuseum. "Dan is er niets in het water. Maar al onze zwemmers zijn vechters, ze krijgen elke dag slecht nieuws te horen van de dokter. Dan gaan wij niet teleurgesteld zitten, en dan gaan wij knokken."

Op de kade wordt om 14.00 uur het bedrag bekend gemaakt dat de deelnemers hebben ingezameld. Dat stond voor deze week al op 370.000 euro. En Dick Kol weet een voordeel te halen uit dit nadeel: "Van de gemeente mogen we volgend jaar extra zwemmers laten meedoen. Dit jaar stonden er 100 op de wachtlijst. Dus 2023 wordt gewoon knallen."