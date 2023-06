Geen blauwalg in Haarlemse grachten: Swim to Fight Cancer gaat definitief door

Het zwemevenement Swim to Fight Cancer gaat zondag definitief door. Uit onderzoek van het Hoogheemraadschap Rijnland is gebleken dat er nauwelijks blauwalg in het water van de Haarlem binnenstad zit. De uitslag is een flinke meevaller voor de organisatie en de deelnemers. Vorig jaar werd het evenement op het laatste moment afgelast omdat er teveel blauwalg in het water zat.