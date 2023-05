Gaat de Swim door? Vijf vragen over de waterkwaliteit van de Haarlemse grachten

De waterkwaliteit van het Spaarne en de Haarlemse grachten ligt onder de loep. Dit keer is het voor de organisatie van de Swim to Fight Cancer spannender dan ooit tevoren wat de uitslag van het laboratorium onderzoek donderdag zal zijn. Vorig jaar nog bleek twee dagen voor het evenement teveel blauwalgen en andere bacteriën in het water op de zwemroute te zitten. Adviseur waterkwaliteit Wouter Balster van het Hoogheemraadschap Rijnland weet hoe en waarop wordt gelet.

Vorig jaar was het een bittere pil voor de organisatie van de Swim, waarmee geld ingezameld wordt voor onderzoek naar kanker. "Onze grootste vrees is werkelijkheid geworden", zei voorzitter Dick Kol toen hij het evenement aflaste omdat er een explosie aan blauwalgen werd geconstateerd. Dat was op 16 september, twee dagen voordat de zwemmers het water in zouden springen.

Al drie weken lang nemen onderzoekers van het Wateronderzoek- en adviesbureau Aquon op zes plekken monsters langs de route van de Swim to Fight Cancer, dat zondag plaatsvindt. Bij de Catherijnebrug over het Spaarne, de Begijnebrug in de Bakenessergracht, de Korte Veerstraat, de steiger bij de Vissersbocht en de Jansbrug op de Nieuwe Gracht.

Het Hoogheemraadschap Rijnland komt morgen met het definitieve advies. En daarbij wordt niet over één nacht ijs gegaan, legt waterkwaliteitsexpert Wouter Balster uit.

1. Wat kan roet in het eten gooien?

"Blauwalgen. Dat zijn kleine cellen die toxisch stofjes kunnen uitscheiden. Zwemmers worden dan ziek of krijgen huidklachten." Maar Balster heeft nog een boosdoener op het vizier: "Poepbacteriën, zoals E-coli. Die kan in het water terecht komen door uitwerpselen van vogels of van koeien. Van die laatste dieren hebben we natuurlijk niet veel last in Haarlem. Maar het kan ook uit het riool komen, als er bijvoorbeeld veel neerslag is en het riool overloopt."

De uitwerpselen van vogels roept wel een vervolgvraag op. Hoe zit dat met de heersende vogelgriep? Kan dat nog via vogelpoep in het water verspreid worden? "Dat is nog lastig vast te stellen", zegt Wouter Balster. "Maar als er veel vogels zijn, dan is er ook veel vogelpoep en dan overschrijd je de norm en krijg je toch een negatief advies."

2. Hoe gaat het wateronderzoek in zijn werk?

"Het advies dat wij van het Hoogheemraadschap over de waterkwaliteit geven, gaat volgens een protocol van het STOWA, het kenniscentrum voor de waterschappen. Op verschillende locaties nemen we watermonsters. Dat wordt niet zomaar uit het water geschept, maar door gecertificeerde monsternemers op zo'n 30 centimeter waterdiepte." En volgens Balster moet het ook niet in een hoekje met veel afval genomen worden. "Het moet wel representatief zijn voor het water waarin gezwommen wordt." In het laboratorium van Aquon in Leiden worden dan analyses verricht.

