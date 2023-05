Hun leven veranderde door kanker: nu trotseren Ilse en Henny kou en wind voor de Swim

Het water in het Spaarne is nog steeds erg koud. Dus voor alle deelnemers aan Swim to Fight Cancer in Haarlem wordt het een hele opgave komende zondag. Des te meer respect voor Ilse en Henny. Ze zwemmen mee om geld op te halen voor onderzoek naar kanker en weten uit eigen ervaring hoe hard dat nodig is.

Ilse Moerkerk-Van Hooijdonk moest een been laten amputeren door een kwaadaardige tumor. Henny van Kessel leverde afgelopen jaar strijd tegen borstkanker. Maar dat is voor de twee vrouwen geen belemmering om zich klaar te stomen voor de zwemtocht van hun leven. In onderstaande reportage laten ze zien hoe zij zich voorbereiden.

Laatste training voor Swim to Fight Cancer - NH Nieuws /Fred Segaar & Geja Sikma