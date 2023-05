Na borstkanker zwemt Henny toch weer de borstcrawl in swim to fight cancer

Het leven van de Haarlemse Henny van Kessel raakte een jaar geleden in een stroomversnelling, toen ze hoorde dat ze een agressieve vorm van borstkanker had. Een paar weken daarvoor had ze zich nog ingeschreven voor de Swim to Fight Cancer. Na intensieve chemokuren, een borstamputatie en de blijvende onzekerheid over haar leven, springt ze dit jaar wel in het Spaarne. Met haar hele gezin en vrienden van zwemvereniging HPC uit Heemstede.