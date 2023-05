Nu al recordopbrengst voor zwemevenement Swim to Fight Cancer in Haarlemse grachten

De opbrengst van Swim to Fight Cancer is dit jaar hoger dan ooit. Dat kan de organisatie nu al - een kleine twee weken voor het evenement - melden. "We zijn het half miljoen al gepasseerd en dat is een mijlpaal voor Haarlem", zegt Jorieke Exler namens het zwemevenement voor het goede doel.

Swim to Fight Cancer wordt op zondag 4 juni gehouden in de Haarlemse grachten. Het is volgens Exler bijzonder dat er nu al zoveel geld is opgehaald. "Dit donatiebedrag is dankzij 450 zwemmers binnen. Mogelijk komt er nog wat meer binnen, want er is nog plek."

Comfortrooms

De naam zegt het al: Swim to Fight Cancer haalt geld op voor onder meer kankeronderzoek. De opbrengst van deze Haarlemse editie wordt deels lokaal ingezet. Exler: "We willen het Spaarne Gasthuis helpen met de behandeling van jongvolwassen kankerpatiënten. AYA's worden die genoemd: adolescents and young adults. Voor die groep jonge mensen is er nog niet echt een goede plek in het ziekenhuis. Wij willen twee mobiele comfortrooms aanschaffen. Een plek waar ze even tot rust kunnen komen, met spelletjes enzo."

Verder gaat het geld naar onderzoek naar vaccins tegen kanker. Vorig jaar bracht de Swim 461.129,11 euro op, ondanks het feit dat er helemaal niet gezwommen werd, omdat er blauwalg in het open water bleek te zitten. Dat risico bestaat dit jaar niet, omdat er veel vroeger in het seizoen wordt gezwommen.

Tekst gaat door onder de foto