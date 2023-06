Meeste opvanglocaties voor Oekraïners in West-Friesland blijven tot 2024 open

Honderden Oekraïners kunnen zeker tot eind 2024 in West-Friesland verblijven. Dat blijkt uit een rondgang van NH/WEEFF. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zijn er verspreid over alle gemeenten in de regio acht opvanglocaties opgezet. In totaal worden er zo'n 793 Oekraïners opgevangen.

Bij sportpark De Weyver in Hoogwoud worden er op dit moment 30 Oekraïners opgevangen. Een woordvoerder laat aan NH weten dat de vergunning loopt tot eind maart 2024. "Een verlenging is nog niet aan de orde geweest. Het opvangen van Oekraïners mag tot die tijd op deze locatie plaatsvinden."

Zo'n 175 Oekraïners zouden tot en met eind 2024 in de twee opvanglocaties, gevestigd aan de Verlengde Lageweg en Koopvaarder , mogen blijven. De gemeente Hoorn heeft tot dan een huurcontract. Wat er daarna gaat gebeuren, is lastig te schatten. "De panden zijn niet van de gemeente", concludeerde burgemeester Jan Nieuwenburg eerder tegen NH. "We huren het van de eigenaar."

SED-gemeenten

De gemeente Enkhuizen is druk bezig om de stroomvoorziening op de opvanglocatie uit te breiden. Dat heeft de gemeente in een brief aan omwonenden laten weten. De ijsbaan is sinds augustus 2022 in gebruik als opvanglocatie. Op het terrein zijn slaap- en verblijfplaatsen ingericht voor ongeveer 150 Oekraïners.

Als de opvanglocatie niet meer nodig is, wordt de ijsbaan weer in oude staat hersteld. "Er zijn geen plannen om hier iets te bouwen", aldus burgemeester Eduard van Zuijlen. Hoewel de woonunits die op het terrein staan voor één jaar worden gehuurd, mogen ze er een jaar langer blijven. "Aan omwonenden is toegezegd dat de opvang voor maximaal twee jaar is."

Ook in Hoogkarspel (aan de Gouw) worden sinds de zomer van 2022 zo'n 150 Oekraïners opgevangen. "Voor deze locatie is een huurcontract afgesloten met de grondeigenaar, wat in overleg verlengd kan worden."

Koggenland

Het voormalige kantoorpand van wegenbouwer Strukton aan de Dorpsweg in Scharwoude wordt nog steeds bewoond door 126 Oekraïners. Vanwege de oorlog die in Oekraïne nog steeds voortduurt en de blijvende vraag naar onderdak en hulp, heeft de gemeente Koggenland in 'goed overleg met de eigenaar' besloten om de huur tot eind 2023 te verlengen. "We zijn ontzettend dankbaar dat we langer gebruik mogen maken van deze fijne en rustige plek voor de vluchtelingen uit Oekraïne", aldus een woordvoerder.

Medemblik

Beide opvanglocaties in Opperdoes en Andijk zijn nog steeds in gebruik. In woonzorgcomplex Almere verblijven momenteel 67 Oekraïners en in het verzorgingstehuis Sorghvliet zo'n 95. Dit geldt vooralsnog tot begin maart 2024.