Opvanglocatie voor 150 Oekraïners bijna in gebruik: "Pand staat pas vier weken leeg"

Een kleine maand geleden werd het kantoorpand aan de Verlengde Lageweg in Hoorn nog gebruikt door bedrijven, maar over enkele weken zullen hier 150 Oekraïense vluchtelingen tijdelijke huisvesting krijgen.

Al langere tijd werd het pand als dé ideale plek gezien voor Oekraïnse vluchtelingen. Toch duurde het even voordat de gemeente een akkoord had met de eigenaar van het pand en natuurlijk de bedrijven die zich op dat moment daar bevonden.

"De bedrijven en mensen die in het pand zaten, moesten natuurlijk een andere plek krijgen", stelt projectleider Jeroen van der Putten. "Voorafgaand hadden we een strategie bedacht en hoopten eerder het pand te kunnen gebruiken als opvanglocatie, maar in realiteit bleek dit toch lastiger te zijn. Hierdoor hebben we enige vertraging gehad."

De verwachting is dat op 13 juni de deuren alsnog voor de Oekraïners geopend zullen worden.

Voorlopig geen extra locatie

Momenteel worden er in de gemeente Hoorn ongeveer 160 Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. Zo'n 80 vluchtelingen zijn opgevangen bij het oude kantoorgebouw aan de Koopvaarder en het andere deel zit particulier. Vanaf 13 juni komen daar dus nog ongeveer 150 Oekraïners bij. Burgemeester Jan Nieuwenburg verwacht daarom dat er 'voorlopig geen extra locaties nodig zijn'.

"We werken in Nederland met taakstellingen", legt Nieuwenburg uit. En wat betreft de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, hebben we bij deze ook aan de taakstelling voldaan."

Twee jaar

Het is de bedoeling dat de Hoornse opvanglocaties - Verlengde Lageweg en de Koopvaarder - ongeveer één tot twee jaar gebruikt wordt ter opvang van Oekraïners. Wat er daarna gaat gebeuren, blijkt lastig in te schatten. "Het pand is niet van de gemeente", concludeert Nieuwenburg. "We huren het van de eigenaar."

Ondanks de vertraging is de projectontwikkelaar trots op het resultaat. "Vier weken geleden zaten de werknemers hier nog achter een bureau te werken", stelt Van der Putten. Die al lachend langs de pas geplaatste douches wandelt. "Ook is het wonderbaarlijk dat we zo snel geschikte aannemers hebben weten te vinden. Ik denk dat dat komt door het sociaal-maatschappelijke aspect."