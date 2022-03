Gemeente Hoorn: eerste 100 Oekraïense vluchtelingen ondergebracht in leegstaande gebouwen

Vanuit de Veiligheidsregio heeft Hoorn te horen gekregen dat er snel opvang moet komen voor 200 vluchtelingen uit Oekraïne. Vóór 23 maart moeten er 100 opvangplekken vrijgemaakt zijn en vóór half april nog eens 100. Eerder heeft Medemblik al plekken aangewezen voor de eerste opvang van vluchtelingen. Ook andere gemeenten zijn druk in de weer om snel opvangplekken te vinden.

Handen uit de mouwen steken

Het opvangen van vluchtelingen heeft de hoogste prioriteit gekregen, aldus het college. Om aan die oproep te voldoen, heeft de gemeente voor de komende zes maanden 'extra handjes' vrijgemaakt. Zij krijgen de taak om zo snel mogelijk opvangplekken te vinden en in te richten. Ook moeten zij zorg dragen voor de registratie, gezondheid, veiligheid, onderwijs, werk en inkomen van de vluchtelingen. Een hele operatie dus.

De gemeente heeft meerdere plekken op het oog en is onder meer met Intermaris in gesprek om vluchtelingen tijdelijk te huisvesten in leegstaande woningen en kantoren die op de nominatie staan om gesloopt te worden (40 woningen). Andere oplossingen, zoals riviercruiseschepen, hotels en pensions worden ook onderzocht.

Strategie

De eerste 100 Oekraïners die zich op korte termijn in Hoorn zullen melden, worden in een oude kantoorgebouw aan de Koopvaarder (80 plekken) en in een zorgboerderij aan de Lageweg (22 plekken) ondergebracht. Een deel van de opvang vond al plaats bij gastgezinnen in Hoorn (48 vluchtelingen).

Alle drie de gebouwen in Hoorn staan al geruime tijd leeg en worden de komende dagen in orde gemaakt. De direct omwonenden van de opvangplekken worden geïnformeerd.

Oekraïeners die half april aankomen, worden gehuisvest in het voormalig kantoorgebouw van Hermans aan de Verlengde Lageweg (goed voor 100 tot 200 personen).