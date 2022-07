Eerste groep Oekraïense vluchtelingen in Hoogkarspel gearriveerd

Het hing al even in de lucht, maar de eerste groep van 55 vluchtelingen is inmiddels gearriveerd op de opvanglocatie in Hoogkarspel. Met name vrouwen en kinderen zullen hier in principe één jaar wonen.

De opvanglocatie in Hoogkarspel - Maarten Edelenbosch / NH Nieuws

Vorige week werden er 22 woonunits geplaatst, waar de eerste groep Oekraïners eind juni al terecht kon. Deze personen zijn nu gearriveerd, bevestigt een woordvoerder aan NH Nieuws. "Alles verliep vlekkeloos. De woonunits zijn goed uitgerust, met eigen keukenblok." Er is per woonblok een gemeenschappelijke ruimte. "Deze is voorzien van een grote keuken, gezamenlijke douches en toiletten. Verder is er voor de gehele locatie een ruimte waar bijvoorbeeld afspraken met zorgverleners kunnen plaatsvinden." In totaal worden er vier woonblokken geplaatst, goed voor in totaal 120 vluchtelingen. "Vanaf eind juni wordt er elke week een woonblok bij geplaatst. Die staan al ingepland." De samenwerkende gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland hebben voor beide opvanglocaties een terreinbeheerder aangesteld.

Het ijsbaanterrein wordt volgegooid met zand - Maarten Edelenbosch

In Enkhuizen – de tweede opvanglocatie binnen de SED-gemeenten – zijn de voorbereidingen nog in volle gang. Het ijsbaanterrein, dat eerst drassig was, is inmiddels volgegooid met zand. Hier komen vijf woonblokken te staan, die ruimte bieden voor in totaal 150 vluchtelingen. "De komende weken wordt de locatie bouwrijp gemaakt en worden voorzieningen, zoals water en elektriciteit aangelegd." Vanwege de leveringsproblemen van netbeheerder Liander, wordt de elektriciteit in eerste instantie via aggregaten geleverd. De woonunits worden in principe voor een jaar gehuurd. Als de oorlog in Oekraïne langer duurt, is het mogelijk om het aantal woonblokken uit te breiden met maximaal één blok voor 30 personen in Hoogkarspel en maximaal twee blokken in Enkhuizen. Als de noodopvang niet meer nodig is, worden beide locaties weer in oude staat hersteld.

