Sandra gaat met zoontje Joost (1,5) in haar rugzak de Alpe d'Huez op

Ook haar moeder Margriet Buurs uit Broek in Waterland gaat mee de berg op om de twee te helpen. "Ik ben zo trots op mijn dochter, ze is een enorme kanjer. Heel bijzonder om dit samen te doen."

Tijdens haar zwangerschap gaat Sandra Buurs van een roze wolk naar een pikzwarte. "Ik was 23 of 24 weken zwanger toen ik een knobbel in mijn borst voelde." De huisarts stuurt haar voor de zekerheid door en in het ziekenhuis is het meteen duidelijk. "Ik kon meekijken bij de radiologie: het was foute boel", vertelt Sandra.

Bevalling opgewekt

De chemokuur die ze nodig heeft, is niet schadelijk voor de placenta of het kindje, dus ze kan veilig beginnen met de behandeling. "Na zes keer chemo hebben ze de bevalling ingeleid en in november 2021 werd onze zoon Joost met 37 weken geboren", vertelt Sandra.

Verslaggever Rachel Morssink sprak met Sandra in de Franse alpen.