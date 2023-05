Olivier en Juliette gaan de Alpe d'Huez beklimmen voor moeder met borstkanker: "Ziekte moet de wereld uit"

Één keer per jaar verandert de Franse berg Alpe d'Huez in Alpe d'HuZes. Op die dag beklimmen zo'n 5.000 deelnemers lopend of op de fiets - maximaal zes keer - die steile berg, om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Olivier (12) en Juliette (10) van Eijndhoven uit Loosdrecht doen dit jaar mee: "We willen dat er een medicijn komt tegen kanker."

Volgende week donderdag, op 1 juni 2023, is het dan zover. Het doel van de familie Van Eijndhoven: minstens één keer de Alpe d'Huez met zijn 21 scherpe haarspeldbochten trotseren. "Hiermee sluiten we een moeilijke periode af", aldus moeder Maartje. Want een jaar geleden kreeg ze de diagnose borstkanker. "Ik had een best wel grote tumor en daarnaast ook uitzaaiingen in de lymfeklieren", vertelt Maartje. Dat had veel impact op het gezin. "Ik was best vaak bang", vertelt Olivier. "Op school vroeg ik me dan af: als ik thuiskom, is mama er dan nog wel?" Tekst loopt door onder video.

Olivier: "Het wordt zwaar, maar ook heel leuk!" - NH Nieuws / Rachel Morssink

Het initiatief om mee te doen met Alpe d'HuZes komt van de kinderen. "Toen mama ziek werd, zei ik meteen: ik wil iets doen", vertelt Olivier. Dat werd een actie waarbij hij zich honderd uur opsloot in de tuin. Zijn zusje liep een paar maanden later de halve marathon van Egmond. "Daarmee hebben we samen al heel veel geld opgehaald voor Alpe d'HuZes", vertelt een trotse Juliette. De top van de berg ligt op 1.860 meter hoogte en de beklimming ernaartoe is 13,2 kilometer lang. Op het steilste stuk is het stijgingspercentage zelfs 14 procent, maar Olivier en Juliette maken zich nergens zorgen over. "Die willen wel twee keer omhoog", vertelt vader Evert. "Maar ik ben best een beetje zenuwachtig, haha. Eerst maar kijken hoe die eerste keer gaat", vertelt hij.

"Dit is de start van een nieuw leven zonder kanker" Maartje van Eijndhoven