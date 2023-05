Zij lopen de Alpe d'Huez op voor vriendin Isabelle: "Ze zit in ons hart"

"Het wordt een grote uitdaging voor mij", vertelt Jolanda. "Maar opgeven is geen optie, dus 'go with the flow'." In tegenstelling tot fietsen gaan de vriendinnen lopend de berg op. Slingerend door 21 bochten met een lengte van bijna vijftien kilometer, wordt het strijden. "Maar we hebben goed geoefend."

Ze wandelen in team Isabelle dat naast de twee vrouwen ook bestaat uit een aantal fietsers. Isabelle is een vriendin van hen en zij strijdt al tien jaar tegen kanker. "Isabelle zit in mijn hart. En ik vind het belangrijk om mee te doen aan een goed doel", zo verklaart Geselien haar motivatie.