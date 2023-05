De berg op voor Tootje en Peter: Sjors fietst de Alpe D'HuZes voor zijn zieke ouders

14 kilometer lang, een klim van zo'n 9 procent, 21 bochten op een hoogte van bijna 1.900 meter en dat met ernstig zieke dierbaren in je gedachten. Sjors Boutkan uit Wieringerwerf gaat het flikken. Voor de tweede keer doet hij mee aan de Alpe D'HuZes. Voor zijn moeder Tootje en vader Peter. Met drie fietsvrienden Homies4Life fietsen ze de Alpe D'Huez op om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek en behandeling van kanker.

Sjors Boutkan - Aangeleverde foto

"Ik vroeg wel eens als kind: 'Waarom is mamma niet vaker in het ziekenhuis', want dan kreeg ik een leuke videoband." Sjors Boutkan, student aan de Technische Universiteit in Eindhoven weet bijna niet anders dan dat zijn moeder Tootje ziek is. In 2009 krijgt zij borstkanker en veel later blijkt ze door meerdere uitzaaiingen ongeneeslijk ziek. "Ze zou niet lang te leven hebben, maar ze is er nog steeds. Zelfs de doktoren kijken ervan op. Zij is de sterkste vrouw die ik ken." Vijf keer De eerste keer dat Sjors meedeed aan de Alpe D'HuZes is tien jaar geleden. Dat was via een actie op de middelbare school. "Ik ben toen zes keer de berg op gegaan. Ik hoop nu op ten minste vijf keer en met extra motivatie." Zo fietst Sjors nu ook voor zijn vader Peter die in 2014 leukemie kreeg. "Het is niet te bevatten. Echt verschrikkelijk en heel erg taai, het maakte als gezin de toekomst nog onzekerder."

Sjors Boutkan fietst de Alpe D'Huzes voor zijn ouders Peter en Tootje. - Aangeleverde foto

Voor moeder Tootje Boutkan lijken de behandelmethodes op. Ze zal Sjors en haar vrienden aanmoedigen op de berg. "Ik vind het fantastisch dat hij zo gemotiveerd is om een tweede keer mee te doen ondanks zijn eigen drukke leven als student. We hebben allemaal al een keer meegedaan. In 2015 met mijn dochter en in 2017 heeft mijn man Peter meegedaan. Hij is nu vaste vrijwilliger bij Alpe D'HuZes. Hij is nu al daar en gaat ook zelf de berg oplopen, dus ik heb een dubbele supporters-taak." Krentebolletje "Dat Sjors dit doet, geeft mij moed. Afgelopen winter stond ik er slecht voor en had ik niet gedacht dat ik het mee zou maken. Nu zit ik toch met een krentenbolletje lollig in de auto", vertelt Tootje. Toch breekt ze even als ze hoort dat Sjors haar de sterkste vrouw vindt die hij kent. "Het is zo'n last die de kinderen met zich meedragen. Aan de andere kant; dat we nog zo samen kunnen leven zoals wij nu doen. Kanker heb je niet alleen, dat hebben mensen die van je houden ook met jou en voor jou en zij geven mij ook kracht om door te gaan."

"Ze zou niet lang te leven hebben, maar ze is er nog steeds. Zij is de sterkste vrouw die ik ken" Sjors Boutkan over zijn ongeneeslijk zieke moeder Tootje

Het is de zestiende editie van de Alpe D'HuZes. Er is in die jaren ruim 183 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Sjors: "Ik weet nog dat het altijd heel spannend was als mamma naar het ziekenhuis moest. En toch kwam ze dan weer terug met goed nieuws en iedere keer was er een andere methode die weer aansloeg. Dat er nu behandelingen zijn die tien jaar terug compleet onbekend waren, ervaar ik in levenden lijve. Dat we dat met Alpe D'HuZes voor elkaar krijgen, daar heb ik nog niet bij stil gestaan. Ik schiet daar wel even vol van." Hoop "Of het direct iets voor mij betekent dat er meer onderzoek is, weet ik niet", vertelt Tootje. "Ik steun het doel dat niemand meer overlijdt aan kanker. Onderzoek kost veel geld. Ik gun het mijzelf, mijn man Peter en de kinderen en familie dat we daar baat bij hebben in de toekomst. Als ik met kwaliteit van leven langer bij mijn gezin mag zijn, dan mag ik in mijn handen knijpen. Dan moet ik elk jaar die berg op. Dat zoveel mensen bereid zijn dit te doen daar gaat zoveel hoop van uit en dat geeft mijzelf ook hoop."

Vlnr: Sjors Boutkan, Sebastiaan Komen, Daan Vijselaar en Nico Bruin - Privefoto

Dat klimmen gebeurt op 1 juni en Sjors en zijn vrienden zijn er klaar voor, samen met nog zo'n vijfduizend deelnemers. "Om dat samen te doen met zoveel mensen is geweldig. Iedereen is daar om een reden en je hoort heel bijzondere verhalen ter plekke. Ik weet hoe het eruit ziet als vijfduizend voetbalfans bij elkaar zijn en het is wel even iets anders dan vijfduizend mensen die zich kapot fietsen voor het goede doel." De inzameling van de Homies4Life loopt goed. De mannen zijn inmiddels al over het streefbedrag van 10.000 euro heen, maar alle steun is en blijft welkom.