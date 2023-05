Rob fietst Alpe d'Huez op voor vriendin en schoonmoeder: "Denk dat ik op de top wel breek"

Op donderdag 1 juni staat de Alpe d'HuZes weer op het programma in Zuid-Frankrijk. Aan de start verschijnt ook Rob Vliegenthart uit Bergen. Hij heeft goed getraind: "Ik fiets voor mijn overleden schoonmoeder en voor mijn vriendin die van borstkanker genas."

Met zijn tocht wil hij zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Van dichtbij maakte hij mee hoeveel impact deze ziekte kan hebben. "Het is een heel zware periode geweest voor ons toen mijn vriendin borstkanker kreeg. Voor het gezin, maar ook voor de winkel." Rob Vliegenthart en zijn partner Franka Nelissen runnen samen een damesmodezaak in Heerhugowaard. "Die winkel is ooit opgericht door mijn schoonmoeder", vertelt Rob, die ook met háár in gedachten de berg op gaat. "Net zo'n vechter als haar dochter, maar helaas kwam de kanker bij haar terug."

Rob is trots op 'zijn' Franka: "Ze is zo enorm sterk, echt ongelofelijk." - NH Nieuws

Rob wilde al eerder meedoen, maar de coronajaren gooiden roet in het eten. "Dit keer dacht ik: we gaan het gewoon doen! Ik heb me in september al ingeschreven." Voor de beklimming van de berg Alpe d'Huez heeft hij een team opgericht: de Remblokjes on Tour. "We gaan met een groep van negen, waarvan er zes de berg op gaan", vertelt Rob. Achter de teamnaam zit een mooi verhaal. "Mijn fietsmaatje en ik worden bij een afdaling Robbie Remblok en Hansie Handrem genoemd, haha. Dus daar hebben we ons door laten inspireren." Zes keer naar boven Franka staat straks langs de route om aan te moedigen. "Ik ben heel trots dat hij dit gaat doen", vertelt ze. "En of hij één keer naar de top gaat of zes keer, dat maakt mij niet uit. Ik ben nu al trots." Rob heeft flink getraind en hoop inderdaad zes keer de top te halen. "Ik durf het bijna niet te zeggen, maar daar ga ik wel voor." Hij verwacht dat het een emotionele dag zal worden. "Als ik klaar ben en bovenop die berg sta, denk ik wel dat de tranen doorbreken."

Rob Vliegenthart en Franka Nelissen NH Nieuws / Rachel Morssink

Franka Nelissen en haar overleden moeder Ria Oud NH Nieuws / Rachel Morssink

Rob voor zijn winkel in Heerhugowaard NH Nieuws / Rachel Morssink

Rob heeft veel getraind NH Nieuws / Rachel Morssink

Rob rijdt met het team de Remblokjes on Tour NH Nieuws / Rachel Morssink

Rob Vliegenthart en Franka Nelissen NH Nieuws / Rachel Morssink