Jannie beklimt Alpe d'Huez tegen kanker: 'Het lijkt wel een epidemie om ons heen'

Kanker loopt als een rode draad door het leven van Jannie Liebe: "Ik ben erin opgegroeid vanaf mijn 10e, zeg ik altijd. Mijn ouders waren 37 toen zij voor het eerst kanker kregen. Maar ook andere familieleden, kinderen uit de buurt hebben kanker, zijn overleden of genezen. Toen mijn schoonzoon ziek werd, ja hij is mijn inspirator geweest om dit te doen. En mijn man heeft het nu ook, maar ik weet zeker dat het ook bij hem overgaat."

Het is inmiddels twee jaar geleden dat Jannie Liebe voor het laatst kon en mocht lopen. Ze heeft pas een operatie gehad en is nu toch druk aan het trainen op en rond Wieringen. Het is de derde keer ze meedoet aan de jaarlijkse wandel- en fietstocht op een van de steilste bergen uit de etappes van de Tour de France. "Die laatste tien bochten denk je iedere keer dat je er bijna bent, want je hoort al het gejuich al bij de finish."

Het beklimmen van de Alpe d'Huez, fietsend of zoals Jannie lopend, is een emotionele tocht van zo'n dertien kilometer de hoogte in. Het zit vol aangrijpende momenten. "Het is zo aangrijpend al dat verdriet. Ik weet nog van een jongetje, de eerste keer dat ik liep. Zijn vader kon niet goed meer vooruit. Zijn zoontje fietste voor hem uit. Ik vroeg hem of hij even wilde wachten op pappa. Hij zei toen: 'Nee, want mijn mamma is dood.' Dat vond ik zo erg. Nog steeds."

Mensonterend

Jannie heeft een eigen sponsorpagina om geld bij elkaar te krijgen voor onderzoek naar kanker. Daarom haar oproep ook om haar te sponsoren. Dat is tot nu toe iedere keer goed gelukt. "Ik wil proberen zoveel mogelijk binnen te halen, want ik gezien hoe mensonterend het kan zijn en hoe ziek men kan zijn en snel ze soms zomaar weg kunnen zijn. Ieder dubbeltje is welkom."