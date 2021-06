Rondje(s) Texel op de fiets voor Alpe D'Huzes: "Vandaag doen we Alpe Du Texel"

Eén, twee, drie of misschien wel vier rondjes Texel. Omdat de Alpe D'HuZes, de jaarlijkse sponsortocht voor onderzoek naar kanker vandaag niet doorgaat, is een aantal fanatieke deelnemers uitgeweken naar Texel. Belangrijkste doel blijft zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. "Daarom doen we vandaag de Alpe Du Texel."

Om half vijf vanochtend staan de fietsers klaar bij de Rooms-katholieke kerk in Den Burg voor de Alpe Du Texel. "Alpe D'HuZes zit in mijn hart," vertelt Marianne Troostwijk, één van de initiatiefnemers van de alternatieve tocht vandaag. Troostwijk doet al sinds 2014 mee als deelnemer en in de organisatie. "Alle focus ligt nu heel begrijpelijk op COVID, maar ja, kanker is ook een ziekte die niet stopt."