Max (12) fietst bijna 6.000 euro bij elkaar tijdens Alpe D'HuZes

AALSMEER - De 12-jarige Max van Eijk uit Aalsmeer heeft gisteren twee keer de Alpe D'HuZes gefietst. Samen met zijn vader heeft hij meer dan 5.500 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Max fietste deze tocht voor zijn opa die een aantal jaar geleden is overleden aan de gevolgen van kanker.

Waarom Max heeft meegefietst aan de Alpe D'HuZes is simpel: "Ik wil zoveel mogelijk geld in zamelen om ervoor te zorgen dat er in ieder geval niemand meer dood hoeft te gaan aan kanker." In het begin van de tocht heeft hij het moeilijk gehad, maar halverwege had hij al heel snel zijn draai gevonden en ging Max als een speer.

Zijn finish was een bijzondere eindzege. Hij kwam de streep over en hoorde allemaal gejuich. Hij voelde veel liefde van alle mensen langs de lijn. Het weer is helaas niet altijd even mooi geweest. Zo sloeg op de helft van de tocht het weer helemaal om: "Het was wel heel mistig. Ik ben een aantal keer voorbij mijn vader gereden. En op momenten was ik hem ook even kwijt."

In totaal is Max twee keer de berg op- en afgereden. Na afloop vertelt hij: "Ik ben onzettend trots. Het is natuurlijk ook een hele belevenis. En ik hoop in de toekomst nog een keer de Alpe te fietsen en vaker dan twee keer!"