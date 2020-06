Geen Alpe d'HuZes, maar toch fietst deze Huizer familie vandaag voor het goede doel

Het doel is om zo vaak mogelijk de steile brug op de fietsen. En dat is best een hele klim. "Het is natuurlijk niet te vergelijken met een echte Alpe d'Huez", lacht vader Erik. Samen met zijn familie zou hij dit jaar voor de vijfde keer mee doen aan Alpe d'HuZes. "Het doet best een beetje zeer dat het dit jaar niet doorgaat. Het is zo'n geweldige organisatie en het is zo geweldig om er aan mee te doen. Dit jaar doen we dus een kleine mini Alpe d'Huez, maar volgend jaar zijn we er zeker weer bij. Het blijft ontzettend belangrijk om geld te blijven ophalen voor kankeronderzoek."

Het plan om vandaag toch te fietsen begon een beetje als een grap. "We waren wat acties aan het bedenken omdat het evenement dit jaar niet doorgaat. En toen dachten we voor de grap 'het enige wat hier op een berg lijkt is de Stichtse Brug'", vertelt Wouter Tjeenk Willink. En na wat rekenen kwamen ze erachter dat 45 keer de brug op fietsen ongeveer één keer de Franse berg omhoog is. "Nu staan we hier zo vroeg met de hele familie", zegt hij lachend.