Luca uit Wognum fietst Alpe d'Huez vier keer op voor overleden broer: "M'n grote vriend"

Luca Boots uit Wognum was tien jaar oud toen hij voor het eerst op de Alpe d’Huez fietste. Vanaf dat moment is het zijn droom om ooit de Alpe d’HuZes te fietsen. Nu, tien jaar later, is het zo ver. Zijn doel is om niet één keer, maar vier keer de op en neer te gaan.

De Alpe d’HuZes is een actie om geld op te halen voor kankeronderzoek. En dat is een belangrijk doel voor Luca: "Eind februari 2022 kregen we te horen dat Duncan, mijn verstandelijk gehandicapte broer en tevens grote vriend, de strijd moest aangaan met acute leukemie."

Tekst gaat verder onder de video.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Om die reden kon hij in 2022 niet meedoen met de Alpe d’HuZes. Na een zware, maar dappere strijd is zijn broer ongeveer een half jaar later overleden. "Duncan was een allemansvriend en wordt ontzettend gemist", vertelt Luca. "Ik hoop dat mensen nooit hoeven mee te maken wat wij hebben meegemaakt."

Familie doet mee

Die motivatie neemt hij mee de berg op en dat doet hij niet alleen: zijn vader gaat mee als vrijwilliger en zijn moeder en zijn vriendin gaan de uitdaging van de Alpe d’HuZes lopend aan. Ook zijn beste vriend fietst - de vier keer 13,5 kilometer omhoog en omlaag - met hem mee.

Aanstaande donderdag 1 juni om half vijf ’s ochtends start de uitdaging voor Luca en zijn familie, met zijn kleine grote broer en het motto van de Alpe d’HuZes - opgeven is geen optie - in zijn achterhoofd. Het doel is om 2.500 euro per persoon op te halen, en het liefst nog meer. Wil je Luca steunen in zijn missie? Dat kan via deze website.