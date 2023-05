West-Friesland in gesprek over extra opvang van asielzoekers: maar waar kan het?

De West-Friese gemeenten zijn met elkaar in gesprek over het opvangen van extra asielzoekers. Voor het eind van het jaar moet de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord nog eens 400 vluchtelingen plaatsen. En daarbij is ook de blik gericht op West-Friesland. Maar de grote vraag is: hoeveel komen er, en in welke gemeente worden ze opgevangen?

En daarmee lijkt West-Friesland een bijdrage te doen. Maar of het in Hoogwoud ook zover komt, is allerminst zeker. Er is verzet vanuit de buurt, zo bleek uit een verstuurde protestbrief aan de gemeente . En als het al haalbaar blijkt, is vooralsnog onduidelijk hoeveel mensen er kunnen verblijven. "Het aantal is nog onbekend. Maar de intentie is dat 50 procent van de woningen voor jongeren en starters wordt", aldus wethouder Herman ter Veen.

In Alkmaar zijn er al plannen om 150 vluchtelingen een plek te geven. En ook in Hoogwoud (gemeente Opmeer) wordt de mogelijkheid voor een langdurige opvanglocatie (10 jaar) onderzocht. Op beide locaties moeten naast asielzoekers, ook ruimte komen voor statushouders (vluchtelingen die mogen blijven) en spoedzoekers uit de eigen regio komen.

Maar hoe zit het dan in de rest van West-Friesland? De andere zes gemeenten laten in een gezamenlijke reactie weten 'erover met elkaar in gesprek te zijn'. "De extra taakstelling voor de hele regio is pas onlangs bekend geworden", aldus een gemeentewoordvoerder.

Crisisnoodopvang ongewenst

Duidelijk is ook dat het Rijk af wil van de crisisnoodopvanglocaties. Bijvoorbeeld zoals het paviljoen in Avenhorn, met daarin 200 asielzoekers. Die verhuist mogelijk in november naar de gemeente Medemblik. Maar het Rijk ziet liever langdurige en duurzame opvanglocaties.

Of dat in West-Friesland überhaupt haalbaar is, gezien de grotere verwachte toestroom, is nog maar de vraag. "Het standpunt van het Rijk staat onder druk. Voor een gemeente is het eenvoudiger en sneller om medewerking te verlenen aan een crisisnoodopvang. Gesprekken over de vraag of er wel of niet nog een keer zo'n opvang komt in West-Friesland, zijn nu gaande."