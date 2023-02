Opmeer wil mogelijk statushouders en spoedzoekers huisvesten bij sportpark De Weyver

De gemeente Opmeer wil dit jaar nog beginnen met het plaatsen van (tijdelijke) flexwoningen, bestemd voor spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. Eén van de locaties die de gemeente op het oog heeft, is een hondenuitlaatveld bij sportpark De Weyver in Hoogwoud.

De locatie die de gemeente Opmeer momenteel op het oog heeft, is geen onbekende. Daar pal tegenover, naast de zwemschool van Jos Koelemeijer, worden momenteel zo'n 20 vluchtelingen uit Oekraïne in tijdelijke woonunits opgevangen.

Omwonenden zijn inmiddels per brief geïnformeerd. De mogelijke komst van statushouders en spoedzoekers zorgt voor de nodige commotie in de buurt, zo valt te lezen op social media. Vooral de communicatie en betrokkenheid van omwonenden laten te wensen over.

Sportpark De Weyver heeft voorkeur

De gemeente had meerdere locaties in het vizier, zoals de ijsbaan, camperplaatsen bij De Wijzend en 't Bon bij de brandweerkazerne. Toch komt de locatie bij het sportpark als meest kansrijke uit de bus.

Dit omdat de 'zeer snelle aanleg' van de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen als positief wordt ervaren. Ook biedt het terrein genoeg ruimte voor verdere uitbreiding. Er wordt gesproken over 200 units, die 10 jaar zouden blijven staan.

"De grond is in bezit van de gemeente en het ligt vlakbij sportvoorzieningen, een woonwijk en bestaande infrastructuur als riolering en elektriciteit. Dat vinden wij erg belangrijk, we gaan ze niet afgezonderd op een weiland plaatsen", legt wethouder Herman ter Veen uit.