Wordt hondenuitlaatveld een opvanglocatie? Niet als het aan buurtbewoners Hoogwoud ligt

Zo'n 22 buurtbewoners uit Hoogwoud, die aan de beoogde opvanglocatie bij sportpark De Weyver wonen, zijn ongerust. Ze vrezen voor overlast en een aantasting van de leefbaarheid in het dorp. Daarom besluiten ze om in de pen te klimmen. "Van het vertrouwen in de gemeente is bij ons weinig over."

Het college van Opmeer wil daar mogelijk op korte termijn een extra opvanglocatie inrichten , bestemd voor zogeheten 'aandachtsgroepen' als spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. En die beperkt zich volgens wethouder Herman ter Veen niet alleen tot deze groepen. "We hebben op korte termijn ook woningen nodig voor jongeren en starters", zegt hij. Er wordt gesproken over flexwoningen, die 10 jaar zouden blijven staan.

Een man die met zijn hond over straat loopt, begrijpt dat er opvang nodig is. Hij vindt de kleinschalige opvang voor Oekraïners, tegenover het hondenuitlaatveld, een "mooie oplossing". Toch weet hij niet wat er nu op het hondenuitlaatveld komt. "Ik ben daar wel heel erg benieuwd naar."

Ook pleiten ze ervoor om de aandachtsgroepen te verspreiden over de dorpskernen. "Een concentratie van kwetsbare doelgroepen op één locatie is niet bevorderlijk voor de integratie en maatschappelijke ontwikkeling."

Ze sommen nog eens op waarom. Zo is het hondenuitlaatveld, dat ieder jaar wordt gebruikt door Landbouwshow Opmeer, in het verleden ook al eens door de gemeente afgekeurd. "De locatie wordt door het college bestempeld als zijnde geen optie, vanwege het ontbreken van de benodigde infrastructuur en kosten die daarmee gepaard gaan bij een eventuele realisatie."

Maar bij de buurtbewoners overheerst het gevoel dat het plan zonder overleg er doorheen wordt gedrukt. "We zullen dit plan met alle beschikbare middelen bestrijden", schrijven ze. Volgens hen is de beoogde locatie niet geschikt.

Want de locatie die de gemeente Opmeer momenteel op het oog heeft, is geen onbekende. Daar pal tegenover, naast de zwemschool van Jos Koelemeijer, worden momenteel zo'n 20 vluchtelingen uit Oekraïne in tijdelijke woonunits opgevangen.

Vertrouwen weinig over

Maar ook daar heeft de gemeente steken laten vallen. Het houdt een nare nasmaak over. "We zijn enorm teleurgesteld in het optreden van de gemeente als het gaat om de communicatie met omwonenden. Van het vertrouwen in de gemeente is bij ons weinig over", schrijven ze. "De welwillendheid die wij vorig jaar hebben getoond wordt naar onze mening gebruikt om een plan te realiseren waar we het niet mee eens zijn."