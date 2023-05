Vogelgriep in 't Gooi valt voorlopig mee: "Maar we houden ons hart vast"

In 't Gooi wordt met meer dan een schuin oog de vogelgriep in de gaten gehouden. Vooralsnog valt het mee in de regio, maar de instanties die er op dagelijkse basis mee bezighouden zijn zich erg bewust van de besmettelijkheid van de dieren en de mogelijke gevolgen daarvan.

Medewerkers Vogehospitaal behandelen vogels met symptomen van de vogelgriep - Vogelhospitaal Naarden

Een plek in 't Gooi waar vogels met een probleem vaak terecht komen is het Vogelhospitaal in Naarden. Hier worden vogels uit heel Midden-Nederland opgevangen. "Het gaat nu om enkele vogels in de week die hier binnenkomen met de vogelgriep", laat Erik Bruining van het Vogelshospitaal weten. Maar naar verwachting zal dit aantal binnen een aantal weten toenemen. "We houden ons hart vast. Vooral hoe dat logistiek zal gaan." Het team van het Vogelhospitaal is zich dan ook ontzettend bewust van de gevaren die de ziekte met zich kan meebrengen voor andere vogels en hebben al flinke voorzorgsmaatregelen genomen. Alles om vogelgriep buiten de deur te houden en te voorkomen dat de gezonde vogels besmet worden. "We hebben al een tijdelijk quarantaine-unit, maar dat wordt binnenkort een permanente." Hier komen alle vogels terecht die symptomen hebben van de vogelgriep. "Het uit zich vooral in neurologische problemen", legt Bruining uit. "Als de vogel bijvoorbeeld naar achter trekt met de kop of niet rechtop kan staan. Maar ook uitvloeiing uit de neus en een vale waas over de ogen zijn een teken." Besmetting van mensen voorkomen Naast dat besmettingen onder de vogels voorkomen moet worden, moet ook voorkomen worden dat het team zelf besmet raakt. De vogels met de symptomen krijgen een behandeling die lijkt op die van tijdens de coronacrisis: de medewerkers van het hospitaal dragen witte pakken met handschoen, maskers en brillen wanneer ze een besmette vogel onder handen nemen. "In de basis is de vogelgriep niet gevaarlijk voor mensen, maar als er een heftigere variant komt kan het echt een vervelende ziekte zijn", vertelt Bruining. De stichting van het hospitaal betaald zelf een griepprik voor de medewerkers. "Want je moet voorkomen dat de vogelgriep zich gaat hechten aan een menselijk griepvirus."

Wat te doen? Raak geen zieke en dode vogels aan en blijf uit de buurt van vogels die afwijkend gedrag vertonen. Vogels kunnen ongecontroleerde bewegingen maken, heel suffig ogen of waarbij uitvloeisel uit de neusgaten in de snavel komt.

Houd honden goed aan de lijn. Zoogdieren - in zeldzame gevallen ook mensen - kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren die vogelgriep hebben.

Blijf op de paden. Probeer zoveel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel vogels zijn. Hiermee voorkom je de verstoring van vogels en verklein je de kans op verspreiding.

Mocht je onverhoopt meerdere dode vogels tegenkomen, dan kun je daarvan melding maken via dit meldingsformulier van het Dutch Wildlife Health Centre. Bron: Natuurmonumenten/Vogelhospitaal Naarden

Hygiëne is dan ook de sleutel in dit verhaal. Ook voor de mensen die besluiten een zieke vogel met symptomen op eigen houtje naar het Vogelhospitaal te brengen. "Mensen nemen daarmee de griep mee hun huis of auto in en dat virus kan zeker een aantal dagen overleven. Mijn advies is dan ook om de vogel niet aan te raken, maar gelijk de dierenambulance te bellen." "Het gaat allemaal om het verlagen van de kans om besmet te worden, maar dat is nooit helemaal zeker." De Dierenambulance Gooi- en Vechtstreek onderstreept de tips van het Vogelhospitaal. Eempolder en randmeren In het weidevogelgebied Eempolder tussen Eemnes en Spakenburg is nog geen vogelgriep aangetroffen. Weidevogelbeschermer Wilhelm Bos van het Eemland Collectief is dagelijks in het gebied en ziet geen dode vogels liggen. "We hebben hier voornamelijk weidevogels", zegt Bos. "En die lijken op dit moment niet besmet." Verder geeft hij aan dat het buiten de Eempolder anders kan zijn. Ook laat Bos weten dat het probleem van de vogelgriep voornamelijk in de buurt van de randmeren zich afspeelt, omdat daar meer meeuwen voorkomen. Volgens Natuurmonumenten zijn er in het Eemmeer een aantal dode vogels gevonden, die zijn inmiddels geruimd. De organisatie zegt uit ervaring te weten dat het snel ruimen van kadavers de beste manier is om besmettingen tegen te gaan.

Tijdelijke quarantaine-unit van het Vogelhospitaal - Vogelhospitaal Naarden