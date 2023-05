Nooit meer met de laatste boot naar huis: burgemeester Texel vertrekt morgen naar Venray

Het eiland staat vooral bekend om de vele toeristen die er heen gaan. Al jaren klinkt er echter gemopper vanuit Den Helder , dat aangeeft vooral overlast te hebben van de Texelgangers. Wat is volgens Uitdehaag de ultieme oplossing? "Er liggen plannen om de vakantiegangers over het bedrijventerrein naar de TESO te leiden. Ik denk dat dat het meest kansrijk is. Het zou zowel voor Den Helder als Texel veel voordelen bieden. Ook moeten we kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we meer mensen gaan verleiden om het openbaar vervoer te gebruiken. Natuurlijk begrijpt Texel de bezwaren van Den Helder ook, daar moeten we aan werken."

Burgemeester zijn op Texel, een eiland, is toch net iets anders dan in een andere gemeente. "Je bent wat meer 24/7 burgemeester. Texelaars zijn eigenzinnig en eigengereid en kunnen stevig discussiëren, maar de volgende dag moet je toch weer samen met elkaar verder."

Wat Uitdehaag zeker niét zal missen, is het feit dat hij nooit eens 's avonds bij vrienden 'aan de overkant' op bezoek kon. Als Texelaar moet je immers altijd op tijd terug zijn om de laatste boot te halen, anders kom je niet meer terug. "Geen drama, maar ik vond het wel jammer. Als we bijvoorbeeld naar vrienden in Nijmegen gingen, moesten we daar al om vijf uur aan tafel, zodat we de boot van half negen konden hebben. Soms sliepen we daarom in een hotel."

Michiel Uitdehaag is bijna 7,5 jaar burgemeester geweest van Texel. Vragend naar zijn hoogte- en dieptepunten moet hij even goed nadenken. "Er is eigenlijk best heel veel gebeurd." Het verzwaren van de dijken bij het NIOZ, een nieuwe sporthal, er komt een nieuw cultuurcentrum. "De raad heeft daar weliswaar uitspraken over gedaan, maar ik ben toch blij dat het is gelukt."

Op hem persoonlijk heeft de grote woningbrand in Oosterend in 2018 veel indruk gemaakt. "Ze wonen nu gelukkig nu in huizen op dezelfde plek, maar het was wel erg emotioneel."

Koningspaar

Vlak voor zijn afscheid brachten koning Willem-Alexander en koningin Máxima nog een bezoek aan Texel en de andere Waddeneilanden. In 2020 kwam Máxima ook al langs op Texel. "De voorbereidingen waren al in december begonnen. Het is bijzonder dat ik haar zelfs twee keer heb mogen ontvangen en leuk dat ik het nog net heb mogen meemaken."

Texel blijft een speciaal plekje in zijn hart houden. Alleen al vanwege de vele natuur: "De Prins Hendrikzanddijk, de Slufter, de Hogeberg en de Muy, waar ik zelf veel van houd. Het is een mooie afwisseling van natuur, boerenland en mooie dorpjes." Hij wil zeker terugkomen. "Het is een fijne plek om te zijn. We willen zo'n een keer per jaar terugkomen met vakantie; in januari staat het al gepland. Ook om de contacten met de mensen te kunnen blijven onderhouden."

Afscheid

Morgen wordt tijdens een speciale raadsvergadering afscheid genomen van Uitdehaag als burgemeester op Texel. Op 11 juli wordt hij geïnstalleerd als burgemeester van Venray. Texel is nog op zoek naar een nieuwe burgemeester. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting op 20 december beëdigd (29 mensen hebben gesolliciteerd), tot die tijd neemt Rob van der Zwaag als waarnemend burgemeester de honneurs waar op het eiland.